효성重 대표, 싱가포르 전력 회사 경영진과 회동 HD현대일렉 대표, 태국·말레이시아 출장 LS일렉, 베트남 전시회서 최대 규모 부스 마련 인프라 투자로 동남아 내 전력기기 수요↑ K-전력기기 동남아 공략 가속 전망

[헤럴드경제=한영대 기자] 국내 전력기기 기업들이 블루오션으로 떠오르고 있는 동남아를 주목하고 있다. 각 사 대표이사들이 직접 나서 현지 전력 기업들에 핵심 솔루션을 소개할 정도다. 향후 진행되는 인프라 투자 규모를 고려했을 때 동남아 전력기기 시장이 비약적으로 성장할 가능성이 큰 만큼 K-전력기기의 동남아 공략은 가속화될 전망이다.

9일 업계에 따르면 우태희 효성중공업 대표이사 사장은 지난달 서울시 마포구 효성 본사에서 싱가포르 최대 국영 전기 배급 회사인 SP그룹 경영진과 회동했다. 이날 회동에서 우 사장은 효성중공업 핵심 전력기기 솔루션을 소개함과 동시에 싱가포르 내에서 진행되고 있는 에너지 사업에서의 협업 방안을 논의했다.

싱가포르는 지리적 이점, 전력 공급 안정성을 이유로 데이터센터 허브로 주목받고 있다. 인공지능(AI) 성장으로 데이터센터가 늘어날 시 싱가포르 내 전력 수요는 기하급수적으로 증가할 수 있다. 효성중공업은 싱가포르 시장의 잠재성을 높이 평가해 이번 회동을 추진한 것으로 분석된다.

HD현대일렉트릭도 동남아 고객사들과의 접점을 넓히고 있다. 김영기 HD현대일렉트릭 대표이사 사장은 지난달 태국전력청, 말레이시아 전력공사를 방문했다. 김 사장은 각사 경영진들과 만나 주력 제품을 소개함과 동시에 협업 의사를 전달했다.

LS일렉트릭은 지난달 베트남에서 열린 전력 인프라 전시회 ‘일렉스 베트남 2025’에 참가했다. 참가 기업 중 최대 규모인 144㎡(44평)의 전시 공간에 차세대 전력관리 시스템과 현지 맞춤형 제품을 전면으로 내세웠다. LS일렉트릭은 1990년대 중반 국내 전력 기업 중 가장 먼저 베트남에 진출, 베트남 저압 전력기기 시장에서 40% 이상 점유율로 선두를 차지하고 있다.

전력기기 3사는 그동안 북미 시장 공략에 집중했다. 데이터센터 수요 증가와 전력기기 교체 시기가 맞물리면서 전력기기 수요가 급증했기 때문이다. 북미 시장 수주에 공을 들인 결과 전력기기 3사 매출에서 북미 비중은 높다. HD현대일렉트릭 전체 매출에서 북미가 차지하는 비중은 35%에 육박한다. LS일렉트릭의 북미 매출 비중은 지난해 기준 약 18%이다. 효성중공업은 30% 안팎인 것으로 알려졌다.

그랬던 전력기기 3사들이 동남아 시장을 주목하게 된 이유는 성장 가능성이 커서다. 당장 북미 시장과 비교했을 때 규모는 적지만, 계획된 인프라 투자가 진행될 시 전력기기 수요가 빠르게 늘어날 수 있다. 태국은 전력개발계획(PDP 2024)에 맞춰 10년간 신재생에너지를 포함한 전력망 확충 투자를 진행하고 있다. 투자 계획에 맞춰 전력기기 발주도 늘어나고 있다.

인도네시아는 올해부터 2034년까지 전력 분야에 1840억달러(약 255조원)를 투자할 계획이다. 싱가포르는 물론 베트남에서도 대규모 데이터센터 운영 및 투자 유치로 전력 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 대외경제정책연구원(KIEP)은 2050년 아세안 전력 수요가 2020년 대비 약 3배 성장한 3713TWh(테라와트시)에 달할 것으로 분석했다.

업계 관계자는 “신재생에너지 보급 확대 영향으로 동남아 내 전력망 확충이 시급한 만큼 국내 전력기기 기업들의 동남아 진출은 더 가속화될 것”이라고 분석했다.