올해로 피아노 여정 60주년 맞는 서혜경 한국인·동양인·여성 최초의 아이콘 이정표 암 투병·근육·회전근개 파열 극복한 불사조 건강 땜에 시작한 스포츠댄스, 챔피언 목표

[헤럴드경제=고승희 기자] # 한국인, 동양인, 여성 ‘최초’ #불사조 #오뚝이

피아니스트 서혜경(65)에겐 별명이 많다. 늘 음악계 ‘최초’의 아이콘이었고, 풍파가 밀려올 때마다 ‘불굴의 의지’로 극복하고 다시 섰다. 그의 삶 자체가 격정적 드라마였다. 실제 드라마로 방영됐다면 주인공의 삶에 위기가 너무 많아 시청자 원성이 쏟아질 정도다.

요즘 그가 피아노 못잖게 애정을 쏟고 있는 것은 스포츠댄스다. 그는 헤럴드경제와의 인터뷰 당시 “인생의 60년을 피아노와 함께 살았다면 나머지는 스포츠댄스와 함께 살고 싶다”고 말할 정도로 푹 빠졌다. 하지만 그의 스포츠댄스 사랑의 시작엔 결국 피아노가 있었다.

운명 같은 피아노와의 만남…지휘자 정명훈이 스승 소개

드라마보다 드라마 같은 그의 ‘피아노 여정’은 다섯 살에 시작됐다. 서헤경이 피아니스트의 자질로 가장 강조하는 것은 바로 ‘무대 기질’. 대형 콘서트홀에서 수천 명의 관중 앞에 서기 위해선 엄청난 담력이 필요하다. 서혜경은 세 살 때 무용을 시작하며 무대에서 필요한 자질을 길렀다. 위문 공연에서 춤추고 까불었던 그 아이는 그 시절 ‘군인 아저씨’들의 엄청난 사랑을 받았다. 그의 스타성이 일찍부터 발현된 셈이다.

피아노를 시작한 것은 ‘운명’이자 ‘숙명’이었다. 절대음감을 타고난 서혜경은 유치원 시절부터 “한 번 들은 멜로디에 반주까지 맞춰 피아노를 쳤다”고 한다. 이미 8살에 서울 교대 콩쿠르에서 1등을 했고, 10살 때 현재의 KBS교향악단과 협연하며 프로 무대에 데뷔했다. 초등학교 6학년 땐 중학생 언니, 오빠들이 나오는 5·16 민족상 콩쿠르까지 휩쓸며 우승 메달을 목에 걸자, 집안 분위기도 예상과는 다르게 흐르기 시작했다.

“워낙 보수적인 시대였어요. 그때의 어르신들은 ‘여자는 시집 잘 가려면 가정학과에 들어가야 한다’는 인식이 있었죠. 처음엔 팔자 세진다고 반대도 했는데, 결국 피아노를 시킨 것도 좋은 짝 만나 결혼하라는 거였어요.”

수상 이력이 많아지자, 보수적인 아버지의 호통이 시작됐다. “잘 쳐도 적당히 잘 쳐야지, 너무 잘 치면 안 된다”는 것이었다. 그 시절 어린 서혜경의 질주를 막을 수 있는 사람은 없었다. 한 번도 힘든 최고상을 나가는 콩쿠르마다 따냈다. 그것도 성별, 나이를 초월해 단연 압도적이었다.

서혜경이 어릴 적 대단한 성과를 낼 수 있었던 것은 어머니의 치열한 교육열도 한몫했다. 그가 당시를 되돌아보며 “대한민국 치맛바람 1호였을 것”이라 말할 정도다. 엄격한 어머니는 어린 딸이 스스로 연습할 수 있도록 환경을 만들었다. 서혜경이 떠올리는 그 시절의 그는 ‘다락방에 갇힌 공주’다.

결국 아버지(고(故) 서원석 성원제강그룹 창업주)도 두 손을 들었다. 서혜경을 일본으로 데려가 NHK교향악단 연주를 들려주기도 했다.

“꼬마가 듣기에도 일본은 벌써 음악 선진국이더라고요. 아무래도 이곳에 뭔가 있는가 싶어 여기에 있어야겠다고 마음먹었어요.”

‘될성부른 나무’였던 서혜경의 유학 생활은 일본에서 시작해 미국으로 이어졌다. 이유는 “어린 연주자들에게 많은 기회를 주는 나라”였기 때문이다. 14살에 미국 뉴욕 메네스 예비학교에 입학한 그는 정명훈 지휘자가 차이콥스키 콩쿠르 2등(1974년) 할 당시 사사한 스승을 소개받았다. 서혜경의 연주를 보고 떡잎을 알아본 것이다. 그 뒤 “더 큰 물에서 놀기 위해” 줄리아드 음대로 입학했다.

‘최초, 최초, 최초’ 동양에서 온 ‘암사자’

파란만장한 피아노 여정은 20대에 본격적으로 시작됐다.

1980년 이탈리아 부소니 피아노 콩쿠르. 전 세계의 내로라하는 피아니스트 200명이 이 대회로 몰려들었다. 동양인인 데다 여성 참가자였던 그는 온갖 차별을 견뎌야 했다. 실제로 콩쿠르 측은 ‘동양 여성’에게 우승 타이틀을 주고 싶지 않아 예정에 없던 본선을 하나 더 만들었다. 텃세와 차별이 엄청난 시기였지만, 서혜경은 결국 1위 없는 2위로 사실상 우승 트로피를 들어 올렸다. 그의 이름이 만방에 알려진 순간이었다.

“사실 이 콩쿠르에 더 매진했던 건, 부모님께서 ‘이제 스무 살인데 세계적 소식이 없으면 시집 보낸다’고 말씀하셨기 때문이었어요. 그 말이 그렇게 싫더라고요. 나 자신을 굴복시키고, 누군가의 소유물이 돼 산다는 게 너무 싫었죠. 그래서 ‘장님이 코끼리 만지듯’ 부소니가 뭔지도 모르고 이탈리아에 한 번 가본 거예요.”

영광과 시련은 동시에 찾아왔다. 하루 16시간에 달하는 뼈를 깎는 콩쿠르 강행군 탓에 오른팔에 근육 마비가 왔다. 피아니스트에게 ‘근육 마비’는 ‘피아노를 칠 수 없다’는 뜻이었다. 1년 동안 피아노를 멈춘 채 치료에 전념했던 그는 화려한 복귀전으로 돌아왔다. 1984년 프란츠 모스트가 지휘하는 베를린방송교향악단과 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번을 관객들에게 들려준 것이다. 당시 공연에서 서혜경은 무려 36번의 커튼콜로 관객에게 화답했다. 사자머리를 하고 남성 피아니스트를 압도하는 힘과 정열을 발산하는 연주자로 세계 무대는 그를 각인했다. 그가 ‘동양에서 온 암사자’로 불린 이유다.

20대의 그는 훨훨 날았다. 샤를 뒤투아, 리카르도 무티 등 거장 지휘자가 그를 자신의 무대에 세웠다. 85년엔 ‘링컨 센터상’이라 불리는 윌리엄 퍼첵상을 받은 최초의 여성이 되기도 했다.

베토벤이 가장 사랑한 악기인 피아노는 서혜경의 삶에 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 친구였다. 그는 “피아노는 뚱땅뚱땅 치기만 해서 되는 악기는 아니다”며 “상상력에 따라 여러 가지 음색을 가진 다양한 악기가 튀어나온다”고 했다. 꼬마 때엔 누구보다 잘 치고 싶었고, 10~20대엔 ‘동양 여성’이라는 차별에 맞서기 위해 더 오랜 시간 피아노 앞에만 있었다. 최정상을 향해가던 30대의 서혜경에겐 피아노는 고단하고 외로운 삶의 구원이었다.

40대의 그에게 찾아온 시련은 이전과는 차원이 달랐다. 엄마였고, 교수였고, 연주자였던 삶. 1인 3역을 아무렇지 않게 해내던 ‘슈퍼우먼’ 서헤경이 돌연 유방암 3기 진단을 받았다. 활화산처럼 폭발하는 건반 위의 여제는 2006년 10월 암 진단 이후 “더 이상 피아노 연주는 어렵다”는 끔찍한 소리를 들었다. 그는 “암보다 더 무서운 것은 피아노를 치지 못하는 것이었다”고 그때를 돌아본다.

암세포를 제거하려면 가슴 근육과 신경까지 절제해야 했는데, 이는 피아니스트에게 사망 선고와 다름없었다. 1년 6개월의 시간 동안 8번의 항암과 33번의 방사선 치료를 받았다. “인간이 최대한 감당할 수 있는 방사선 치료 횟수가 딱 33번”이라고 한다. 살이 시커멓게 타들어 가는 고통에 심각한 우울증에 시달렸다.

복귀 무대는 2008년 1월 예술의전당에서의 라흐마니노프 협주곡 2번, 3번으로 섰다. 피아니스트 모두가 오르길 갈망하는 에베레스트 같은 곡이다. “죽음밖에 없는데, 두려울 게 뭐가 있냐”는 그는 그 무렵 여성 피아니스트 최초로 라흐마니노프 전곡 음반을 녹음했다. 당시를 돌아본 그는 “2번을 쓸 당시 라흐마니노프도 극심한 우울증에 빠져있다 극복했다”며 “그날의 연주, 그 무대를 위해 견뎌왔던 시간이 내 삶의 분기점이다”라고 했다.

시련은 암 투병이 마지막은 아니었다. 지난해엔 회전근개 파열로 6개월간 오른쪽 어깨를 쓸 수 없다고 했지만, 수술 이후 다시 3개월 만에 무대에 올랐다.

“저의 60년 피아노 여정에 삶의 희로애락이 담겨있어요. 고비 고비를 마주하고 극복하며 제 음악도 달라졌어요. 예술은 기술이 아닌 인생이에요. 풍파와 산전수전을 겪은 음악의 깊이와 서사를 전하고, 타인의 삶을 위로하기 위해 피아노를 치고 있어요.”

스포츠댄스 배우며 골다공증 완치…10년 후 챔피언이 목표

시기마다 피아노를 치기 위한 사투가 있었다. 여러모로 오른쪽 어깨가 고생이 많았다. 서혜경이 생사의 고비에서 돌아와 불사조처럼 다시 날 수 있었던 것은 ‘피아노 기초 체력’이 탄탄했기 때문이다.

피아노 앞에 처음 앉았던 때부터 그는 매일 6~8시간씩 연습을 했다. 피아노를 오래 치기 위해 그가 초등학교 때부터 해온 것은 운동이다. 서혜경은 “체력이 좋아야 남성적 악기인 피아노를 칠 수 있다”며 “오랜 기간의 트레이닝을 감당하기 위해, 남성들 못지않은 큰 소리를 내기 위해 새벽 5시에 일어나 줄넘기를 500번씩 하며 체력을 키웠다”고 했다.

올해로 ‘피아노 인생’ 60주년을 맞은 그가 요즘 푹 빠진 취미 생활이 있다. 바로 ‘스포츠 댄스’다. 피아노가 아닌 것에 이토록 큰 흥미를 느끼면서 빠져든 것도 정말 오랜만이다. 그는 “나이가 들면 운동이 필수인데 골프나 수영, 마라톤과 같은 운동은 외롭다”며 “파트너가 있고 그룹으로 다양한 사람과 함께 어울리는 댄스 스포츠는 덜 외로웠다”고 했다. 특히 피아노는 솔로 악기인 만큼 60년간 남모를 외로움과 싸워온 그에겐 스포츠댄스가 정서적으로도 풍요로움을 안겨줬다

취미라지만, 아마추어 수준의 취미가 아니다. 댄스 스포츠 10종목인 삼바, 차차차, 룸바, 파소도블레, 자이브, 왈츠, 폭스트롯, 비엔나왈츠, 탱고, 퀵스텝 등을 모두 섭렵했다. 이 분야에서도 나가는 대회마다 족족 1등을 했다. 맨해튼 댄스 챔피언십을 비롯해 숱하다. 그는 특히 “비엔나왈츠를 좋아한다”고 했다

“스포츠 댄스는 운동이면서 예술성이 있어야 하더라고요. 리듬도 잘 타야 하고, 음악과 하나가 돼 예술을 표현해야 하죠. 내가 음악의 일부가 돼 표현해야 하니 사실 굉장히 섬세한 운동인 셈이에요.”

1시간30분의 연주 동안 튀어나오는 5만 개의 음표는 단지 손으로만 완성되진 않는다. 온몸으로 음표를 익혀야 원하는 음악을 만들어낼 수 있다. 스포츠 댄스를 할 때도 그는 온몸으로 음악을 받아들인다. 우아한 춤사위로 한 바퀴 돌고, 20~30대 못지않은 기술로 무대를 휘어잡는다. 역시나 무대 체질이다. 스포츠 댄스를 배우며 1년 만에 피아니스트에겐 쥐약인 골다공증까지 치료됐다. 여기에 그의 새로운 목표도 안겨줬다. 바로 ‘스포츠 댄스’ 세계 챔피언이 되는 것이다.

“아직 제게 최우선은 피아노예요. 지금도 호로비츠, 루빈스타인처럼 피아노 전설이 되는 것이 저의 꿈이에요. 그것이 우선이지만, 10년쯤 후엔 스포츠댄스 세계 챔피언십에 나가 1등을 하는 것이 요즘 꾸는 꿈이 됐어요.”