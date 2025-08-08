[헤럴드경제=김보영 기자] 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 자사의 최신 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5’를 테스트하던 중 두려움을 느꼈다고 고백했다.

지난달 29일(현지시간) 미국 IT 전문 매체 톰스가이드에 따르면 샘 올트먼은 지난달 23일 유튜버 테오 본이 진행하는 팟캐스트 ‘디스 패스트 위켄드(This Past Weekend)’에 출연해 “GPT-5가 점점 빨라지고 있다”며 이같이 말했다.

올트먼은 최근 GPT-5를 테스트하던 중 겪은 경험을 회상하며 자신도 해결하기 어려웠던 복잡한 이메일 문제를 AI가 완벽하게 처리하는 것을 보고 충격을 받았다고 말했다. 그는 “내가 쓸모없는 사람이 된 기분이었다”며 “나는 해야 했지만 할 수 없었던 일인데, AI는 그냥 해냈다. 이상한 기분이었다”라고 당시 심정을 털어놓았다.

특히 그는 GPT-5를 제2차 세계대전 핵폭탄 개발 프로그램이었던 ‘맨해튼 프로젝트’에 비유해 눈길을 끌었다. 그는 “과학계에서는 사람들이 자신이 만든 것을 바라보며 ‘우리가 무슨 짓을 한 거지?’라고 묻는 순간들이 있다”라며 “좋은 일일 수도 나쁜 일일 수도 있지만 대체 무슨 일을 한 거지?라고 묻게 된다”라고 말했다.

올트먼은 “1945년 (사상 최초의 핵폭발 실험인) 트리니티 실험을 지켜보던 과학자들을 생각해보자. 그건 인간 차원을 넘어선 새로운 힘이었다”면서 “AI 분야에서 일하는 개발자들은 마음 깊은 곳에서 (‘내가 무엇을 만든 거지?’같은) 비슷한 생각을 하고 있을 것이다. 멋진 일이지만 분명 리스크도 있다”라고 말했다.

올트먼은 AI 기술의 발전 속도가 감독 기관의 대응 속도를 훨씬 앞서고 있다는 점을 지적하며 “방에 어른이 없는 느낌”이라고 표현하기도 했다. AI가 가져올 변화를 제대로 준비하고 관리할 기관이나 지도자가 부족하다는 의미로 해석된다.

한편 오픈AI는 최신 AI 모델 GPT-5를 7일(현지시간) 공개했다. GPT-5는 기존의 일반 대화 모델과 복잡한 추론을 담당하는 ‘o’ 시리즈를 합친 것이다. 사용자들은 이제 용도에 따라 다른 모델을 선택할 필요 없이 하나로 통합된 모델을 쓸 수 있다.

오픈AI에 따르면 ‘GPT-5’는 지금까지 출시한 자사 AI 모델 가운데 가장 똑똑하고, 빠르고, 가장 유용한 모델이다. 올트먼은 “GPT-3는 고등학생과 대화하는 느낌이었다면 GPT-4는 대학생과 대화하는 느낌이었고, 이제 GPT-5는 박사급 전문가와 대화하는 느낌”이라고 말했다.