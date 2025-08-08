영업익 130억·당기순익 109억 “수익성 중심 경영전략 통했다”

KT스카이라이프가 수익성 중심의 경영 전략이 본격적인 성과로 이어지면서 흑자 전환에 성공했다.

KT스카이라이프는 8일 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 130억원을 기록, 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다고 밝혔다. 당기순이익 역시 109억원으로, 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 별도 기준 영업이익은 145억원, 당기순이익은 106억원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 13.7%, 14.4% 증가했다. 인터넷·모바일 사업이 지속 성장하고, 광고영업비와 커머스 비용 등 핵심 원가 절감 노력이 이어져 2분기 실적이 반등했다고 KT스카이라이프는 설명했다.

KT스카이라이프는 핵심 사업 경쟁력 강화를 위한 전략도 병행하고 있다. 자회사 ENA는 오리지널 콘텐츠(신병·지구마불세계여행)의 시즌제 정착과 ‘나는 SOLO’ 세계관 확장 등 콘텐츠 다양화에 주력하고 있다.

하반기에는 지난달 출시한 IPTV 신상품 ‘ipit TV’에 대한 기대감도 커지고 있다. ipit TV는 기존 위성방송의 한계를 극복한 고품질·고가성비 상품이다. KT스카이라이프는 ipit TV를 통해 방송가입자 감소세를 방어하며 장기적으로 고ARPU(가입자당 평균매출)기반의 수익성을 확대할 방침이다.

신사업 부문도 선전했다. 회사는 대한체육회 등 체육기관, 전국 지자체와 양해각서(MOU) 체결을 이어가며, 인공지능(AI) 스포츠 중계 플랫폼 ‘포착(POCHAK)’의 시장 확대에 나서고 있다. 3분기에는 스카이라이프 인터넷 결합상품을 출시해 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

최영범 KT스카이라이프 사장은 “수익성 중심의 내실 있는 경영전략과 미래 성장동력 확보를 위한 신사업 추진이 맞물리며 실적 개선이 본격화되고 있다”며 “하반기에도 고객 중심의 서비스 혁신과 콘텐츠 경쟁력 강화로 성장을 이어가겠다”고 밝혔다. 박세정 기자