박현준 산업디자인학과 교수팀

KAIST는 박현준 산업디자인학과 교수 연구팀 ‘무브랩(Move Lab)’이 차세대 웨어러블 로봇 디자인 ‘엔젤로보틱스 WSF1 비전 콘셉트(VISION Concept)’으로 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’에서 디자인 콘셉트-프로페셔널 부문 ‘베스트 오브 더 베스트’를 수상했다고 8일 밝혔다.

독일의 ‘레드닷 디자인 어워드’는 세계에서 가장 잘 알려진 디자인 공모전 중 하나다. 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. ‘베스트 오브 더 베스트’는 레드닷 어워드 전체 수상작 중에서도 상위 1% 이내 디자인에만 주어지는 상이다.

이번 수상작은 공경철 KAIST 기계공학과 교수가 창업한 엔젤로보틱스와 산학협력 결과물로, 하지마비가 있는 장애인이 일상적인 사용 환경에서 사용할 수 있는 차세대 웨어러블 로봇의 모습을 제안한 콘셉트 디자인이다.

연구팀은 엔젤로보틱스의 고도화된 엔지니어링 플랫폼을 직관적이고 감성적인 사용자 중심 경험으로 전환하는 데 집중했으며, 기능성, 심미성, 사회적 포용성을 동시에 갖춘 디자인 솔루션을 구현했다.

WSF1 비전 콘셉트는 공 교수의 연구실 ‘엑소랩(Exo Lab)’에서 구현한 혁신적인 기능들인 ▷로봇이 사용자를 스스로 찾아가는 자율 접근 기능 ▷사용자가 앉은 자리에서 혼자 장착할 수 있도록 설계된 프론트 로딩 메커니즘 ▷12개의 강력한 토크 액추에이터와 최신 제어 알고리즘을 통해 구현된 다방향 보행 기능 ▷인공지능(AI) 비전 기술을 포함하고 있다. 이와 함께 내비게이션과 전 방향 시야를 제공하는 다중 시각 디스플레이 시스템을 통해 사용자에게 더욱 안전하고 편리한 이동 경험을 제공한다.

강인하면서도 유려한 실루엣은 기존 웨어러블 로봇에서 볼 수 없던 비례·면·디테일의 완성도를 추구한 디자인 과정을 통해 이뤄졌다. 특별히 로봇의 힙 조인트부터 허벅지 전체를 감싸는 패브릭 소재 커버는 패셔너블한 운동복처럼 착용자의 자존감과 개성을 존중하는 스타일 요소이자 착용자가 심리적으로 안전하게 로봇과 교감하고 일반인들과 어우러질 수 있는 장치로, 기능과 형태가 조화된 착용형 로봇의 새로운 미학을 제시하고 있다.

박 교수는 “기술, 심미성, 인간 중심 혁신을 통해 고도의 기술 솔루션을 사용자에게 쉽고, 즐겁고 멋진 경험으로 풀어내는 데 집중하고 있다”며 “이번 WSF1 비전 콘셉트는 기존 웨어러블 로봇의 틀에서 벗어나 사용자의 삶에 존엄성, 독립성, 새로운 스타일을 더하는 디자인 경험을 전달하고자 했다”고 밝혔다. 구본혁 기자