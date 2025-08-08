옛 NC백화점 부지, 47층·919가구 18일 특별공급, 평당 3300만원대

대우건설은 부산 서면 한복판에 들어서는 ‘서면 써밋 더뉴’(투시도)의 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 8일 밝혔다.

‘서면 써밋 더뉴’는 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원 옛 NC백화점 서면점 부지에 지하 8층~지상 47층, 4개 동 규모로 조성되는 하이엔드 주거 단지다. 전용면적 84~147㎡의 아파트 919세대와 지하 1층 ~ 지상 3층에 조성되는 2만9767㎡의 대규모 상업시설로 이뤄져 있다.

아파트 전용면적별 구성은 ▷84㎡A 165세대 ▷84㎡B 142세대 ▷122㎡ 142세대 ▷131㎡A 136세대 ▷131㎡A-T 8세대 ▷131㎡B 43세대 ▷131㎡B-T 8세대 ▷131㎡C 69세대 ▷136㎡A 10세대 ▷136㎡B 10세대 ▷136㎡C 10세대 ▷136㎡D 10세대 ▷147㎡ 166세대다.

‘서면 써밋 더뉴’의 청약 일정은 오는 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 26일이며 정당계약은 오는 9월 8일~10일 3일간 진행될 예정이다.

‘서면 써밋 더뉴’는 부산광역시에 거주하거나 경상남도 및 울산광역시에 거주하는 만 19세 이상 성인 가운데 지역별·면적별 예치금액을 충족하면 1순위 청약이 가능하다.

주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하고 재당첨 제한을 적용받지 않는다. 전매 제한 기간은 6개월이다.

‘서면 써밋 더뉴’의 3.3㎡(평)당 평균 분양가는 3300만원 대로 예정되었으며, 중도금무이자가 적용되고 발코니 확장을 무상으로 제공한다. 견본주택은 해운대역 인근 ‘써밋 갤러리 서면’에 위치하고 있으며, 입주예정일은 2031년 4월 예정이다.

대우건설 관계자는 “부산시민이라면 누구나 아는 서면 도심 내 최중심 입지와 대우건설의 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋’이 만났다는 사실만으로도 많은 분들이 일찍부터 관심을 보내 주고 계신다”며 “이에 부응할 수 있도록 설계 부분에서도 상품 완성도를 끌어올릴 계획”이라고 전했다. 홍승희 기자