월 최대 30만원 12개월 자유적립

우리은행은 오는 8월 15일 광복80주년을 맞아 우리금융그룹과 국가보훈부가 함께하는 특별 금융상품 ‘우리 광복80주년 적금’을 출시했다고 8일 밝혔다.

우리 광복80주년 적금은 1인 1계좌 가입 가능한 12개월 만기 자유적립식 상품으로 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 기본금리는 연 2.0%이며 국가유공자, 독립유공자와 그 유족에게는 4.15%포인트, 최근 6개월간 우리은행 예·적금 상품을 보유하지 않은 고객에게는 2.0%포인트의 우대금리가 추가로 제공돼 최고 연 8.15%의 금리를 받을 수 있다.

특히 이번 상품은 사회공헌형 금융상품으로 고객이 적금에 가입할 때마다 보훈부가 운영 중인 국민 기부 온라인 플랫폼 ‘모두의 보훈드림’에 우리은행이 좌당 815원씩 기부하는 구조로 운영된다. 국민 참여로 완성되는 생활 속 보훈 실천 캠페인으로 고객이 일상 속 금융활동을 통해 자연스럽게 보훈에 동참할 수 있도록 기획됐다.

전국 우리은행 영업점에서 신분증만 지참하면 가입할 수 있다. 총 10만좌 한도로 선착순 판매한다. 우리은행 관계자는 “광복 80주년의 역사적 의미를 되새기고 고객과 함께 국가를 위한 헌신을 기리는 마음을 담아 이번 상품을 마련했다”고 전했다. 김은희 기자