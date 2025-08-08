2분기 영업이익 845억…1.7% 성장 편의점·슈퍼 매출 1.5%, 8.3% 증가 개발사업·자회사 수익 턴어라운드

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 2분기 편의점·슈퍼 점포 확대, 개발 부문 및 자회사 이익 개선 등에 힘입어 매출과 영업이익이 동반 성장한 것으로 나타났다.

8일 GS리테일에 따르면 2분기 매출액은 2조9806억원으로 전년 동기 대비 1.7% 신장했다. 편의점(GS25), 슈퍼(GS더프레시) 신규 출점 증가 덕에 견고한 성장을 이어갔다. GS더프레시의 점포 수는 2023년 434개, 2024년 531개에서 올해 6월 말 560개로 늘어났다.

영업이익은 같은 기간 1.7% 증가한 845억원을 기록하며 플러스 전환했다. 개발사업장 대손 환입, 쿠캣·GS넷비전 등 자회사 손실 축소 등으로 영업이익이 개선됐다.

부문별로는 편의점 매출이 2조2257억원으로 전년 동기 대비 1.5% 증가했다. 영업이익은 590억원으로 9.1% 감소했다. 업계 전반적으로 편의점 매출이 줄어드는 상황에서도 ‘서울우유디저트’, ‘아이스브륄레’, ‘선양오크소주’, ‘생과일 스무디’ 등 히트상품 덕에 선방했다.

슈퍼마켓 부문 매출은 4267억원으로 8.3% 증가했다. 영업이익은 16.9% 줄어든 11억원이었다. 상반기 가맹점 수가 418개에서 450개로 늘면서 매출을 견인했다. 배달·픽업 등 퀵커머스가 활성화되면서 근거리 쇼핑 채널 입지도 확고히 했다. 2분기 퀵커머스 매출은 전년 동기 대비 32.1% 성장했다.

홈쇼핑은 매출 2658억원, 영업이익 252억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 2.7%, 7.4% 줄어든 수치다. TV 시청 감소 및 온라인 유통 간 쇼핑 경쟁 심화 속에서도 비교적 선방했다는 평가다.

개발 사업은 일부 프로젝트 종료로 매출액이 전년 동기 대비 20.2% 감소한 81억원에 머물렀으나, 영업이익은 45억원 늘어난 19억원을 기록하며 흑자 전환했다. 자회사가 포함된 공통 및 기타 부문의 매출도 542억원으로 8.2% 줄었으나, 영업손실은 70억원으로 적자 폭을 59억원 줄였다.

GS리테일은 하반기 이익 중심의 내실 성장에 집중할 계획이다. 편의점은 수익성 강화를 위해 신규 출점 시 검증된 기존 소매점을 전환하거나 기존점을 더 좋은 입지로 옮기는 ‘스크랩앤필드’에 주력한다. 가맹점 매출 증대를 위한 차별화 상품도 개발한다.

아울러 민생회복 소비쿠폰 영향으로 다변화된 소비 경향을 고려해 장보기 상품을 강화할 계획이다. 의류, 뷰티 등 비식품 상품군에선 차별화를 꾀하며 신성장동력으로 강화하기로 했다. 슈퍼마켓은 가맹점 중심의 매장 확대뿐 아니라 퀵커머스 강화, 신선식품 확대 등을 통해 업계 1위 지위를 공고히 한다는 목표다.

GS리테일 관계자는 “수익성과 내실 경영을 강화하며 어려운 업황 극복에 주력한 결과, 매출과 영업이익이 모두 늘었다”며 “특히 영업이익은 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스를 강화하고, 내실 다지기에 집중하는 등 지속 가능한 사업 성장에 매진할 것”이라고 강조했다.