APEC 식량안보장관회의 계기 방한

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관이 오는 11일 고이즈미 신지로 일본 농림수산대신을 면담한다.

8일 외교부는 “조 장관은 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의 및 한일중 농업장관회의 참석차 한국을 방문하는 고이즈미 대신을 면담할 예정”이라고 밝혔다.

이번 면담은 방한하는 고이즈미 대신이 한국 고위급 인사와의 만남을 자청해 이뤄진 것으로, 사실상 차기 총리 행보에 나선 것이라는 관측이 제기된다. 고이즈미 대신은 9일부터 11일까지 한국에 머무르며 각계 인사들을 만날 것으로 보인다.

외교부 관계자는 이번 면담 배경과 관련해 “우리 정부는 보다 견고하고 성숙한 한일관계 구축을 위해 다양한 고위급 교류를 추진하고 있으며, 이번 면담도 그 일환”이라고 설명했다.

조 장관은 이 자리에서 고이즈미 대신과 양국 농수산 경제 협력 방안을 비롯한 양국 교류에 관한 이야기를 나눌 것으로 보인다. 양국은 특히 미국과 관세 협상 과정에서 농수산물 시장 개방 압박을 받은 공통점이 있어 관련 주제도 논의될지 주목된다.

한일 양국은 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 셔틀 외교 재개 의지 확인 후 교류가 활발해지고 있다. 앞서 지난달 30일 스가 요시히데 전 일본 총리도 이 대통령을 예방해 한·일 관계 발전을 위한 공감대를 형성하기도 했다. 스가 전 총리는 일한의원연맹(한일의원연맹)의 일본 측 회장 자격으로 방한해 이 대통령과 만났다. 대통령실은 당시 “새 정부 출범 후 첫 일본 고위 정계 인사의 방한”이라고 설명한 바 있다.