스테이블 코인 결제 시장 겨냥

[헤럴드경제=유동현 기자] 리플(Ripple)이 스테이블코인 기반 글로벌 결제 플랫폼인 레일(Rail)을 2억 달러(약 2700억 원)에 인수했다고 8일 밝혔다.

리플은 광범위한 글로벌 결제 네트워크와 선도적인 디지털 자산 유동성, 60개 이상의 규제 라이선스를 확보하고 있다. 여기에 레일이 보유한 가상 계좌 서비스와 자동화 백오피스 인프라가 더해져 운영 효율성을 높인다. 고객에게 간소화된 결제 환경을 제공할 수 있을 것으로 전망된다. 기존 결제 네트워크와 블록체인을 원활하게 연결하고, 가상자산을 안전하게 보관할 수 있는 원스톱 서비스를 구축한다.

우선 스테이블 코인 온․오프 램프 기능을 제고한다. 고객이 잔액에 가상자산을 보유할 필요 없이 달러 등 지불을 포함한 주요 통로에서 포괄적인 스테이블 코인 입․출금을 제공한다. 고객을 대신해 제3자 지불 등 여러 지불 유형도 단일 플랫폼을 통해 원활하게 관리할 수 있게 된다. 고객이 중앙 거래소에서 전용 가상자산 은행 계좌나 지갑을 개설하지 않고도 가상자산으로 거래할 수 있도록 한다.

이밖에도 단일 API를 통해 24시간 연중무휴 운영되는 글로벌 결제 네트워크에 연결해 원활한 온보딩을 제공한다. 은행과 파트너십을 통해 글로벌 커버리지를 제공한다.

리플은 지금까지 인수·합병과 전략적 투자를 통해 30억 달러 이상을 집행하며 공격적인 확장을 이어왔다. 이번 레일 인수는 규제 당국 승인 등 절차를 거쳐 2025년 4분기에 마무리될 예정이다.

모니카 롱(Monica Long) 리플 사장은 “스테이블코인은 현대 금융의 초석으로 빠르게 자리 잡고 있으며, 레일 인수를 통해 글로벌 결제 분야에서 스테이블코인과 블록체인의 혁신과 도입을 다음 단계로 이끌어갈 독보적인 입지를 확보했다”고 했다. 그러면서 “리플은 세계에서 가장 널리 사용되는 디지털 자산 결제 네트워크 중 하나를 보유하고 있고, 이번 인수는 전 세계 고객이 언제 어디서든 필요한 자금을 이동할 수 있도록 지원하겠다는 리플의 의지를 보여준다”고 덧붙였다.