지하 3층~지상 27층, 전용 59~84㎡ 총 935세대 7호선 탑석역, 의정부 경전철 송산역 인근 입지

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 경기도 의정부시 용현동 267-8일대에 ‘탑석 푸르지오 파크7’을 이달 분양할 예정이라고 8일 밝혔다.

탑석역 푸르지오 파크7는 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935세대로 구성된다. 단지가 들어서는 용현동 일대는 교통환경 및 교육여건이 우수하고 풍부한 생활인프라 등을 갖췄다고 평가받는다. 서울 신축 아파트 공급 부족이 심화되면서 수도권 지역 내 분양단지에 대한 관심이 높아지고 있어 인근 지역 실수요자들에게 매력적이라는 설명이다.

탑석역 푸르지오 파크7은 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 2027년 예정된 7호선 탑석역 인근에 위치한다. 탑석역이 신설되면 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 40분대로 도달 가능하다.

GTX-C노선이 예정인 의정부역과도 멀지 않다. GTX-C노선은 오는 2028년 개통을 목표로 하고 있다. 이외에도 차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부IC와 민락IC로 진입도 수월해 서울 진입이 용이하다.

탑석 푸르지오 파크7은 대형마트, 영화관 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km내에 있다. 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있다. 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여했다.

주변 개발호재도 눈여겨볼 부분이다. 단지 인근 산곡동과 과거 306보충대로 알려진 용현동 일대 24만 평(81만㎡) 부지에 ‘용현 택지지구’가 조성되고, 2031년까지 7000가구 공급이 예정돼있다.

법조타운 공공주택지구도 오는 2029년 준공을 목표로 지구 조성이 진행되고 있다. 이곳에는 의정부지법·지검 청사가 들어설 예정이며, 지원시설 및 약 4400가구 공공주택도 들어설 예정이다. 용현 택지지구와 의정부 법조타운 공공주택지구까지 계획대로 들어서면 기존 단지까지 합쳐 2만여가구의 의정부 ‘신주거타운’으로 발돋움 할 전망이다.

이달 오픈 예정인 탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 경기도 의정부시 용현동 211-6번지에 마련된다.