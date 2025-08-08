“비상계엄 해제 의결 헌법·6월항쟁·518덕분” “호남발전특위 정부 건의…호남인의 한 풀겠다”

[헤럴드경제=주소현·한상효(광주) 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 8일 “우리가 80년 5월 광주를, 12·3 비상계엄 내란을 철저하게 처벌하고 단죄하지 않는다면 또다시 이러한 참극이 벌어질 것”이라며 “광주 영령들이 바라는 뜻대로 대한민국의 법대로 내란 세력을 척결하겠다고 다짐하고 왔다”고 말했다.

정 대표는 이날 광주 북구 국립5·18민주묘지 참배 후 기자들과 만나 “어제 죄를 벌하지 않았기 때문에 미래의 범죄에 용기를 주진 않았나”라며 “우리가 다시 한번 5·18과 12·3 비상계엄을 생각하면서 광주 영령들께 다짐해야 하는 (게) 우리의 시대적 책무 아닐까 생각했다”라고 말했다.

이어 정 대표는 “만약 윤석열 일당의 비상계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도 정청래도 불귀의 객이 돼 어디에서 시신도 찾지 못하고 아까 봤던 그 혼령만 모시는 그런 처지가 됐을지 모른다”며 “12·3비상계엄 내란의 책임자에 대해 철저하게 단죄하지 못한다면 언제 또 윤석열과 같은, 참혹한 짐승과도 같은 독재자가 나타나서 대한민국 헌법과 민주주의를 유린할지 모른다. 이 시점에서 끊어야 한다”고 주장했다.

정 대표는 “12·3 비상계엄 당시 우원식 국회의장께서 비상계엄 해제안을 의결할 수 있었던 건 지금의 헌법 덕분이고, 6월항쟁 덕분이고, 5·18광주민주화운동 덕분이다”라며 “광주 영령들에게 무한한 감사와 그리고 그분들의 희생을 헛되지 않게 하겠다고 다짐하고 돌아간다”고 재차 강조했다.

아울러 정 대표는 “이재명 대통령의 국정 철학 ‘특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다’는 원칙에 맞게 ‘지난 대선과 전당대회 과정에서 대한민국 민주주의 발전에 호남이 기여한 바가 큰데 국가는 호남 발전에 무엇을 기여했는가’라는 질문을 저에게 던졌다”고 말했다.

당내 상설기구로 신설한 호남발전특별위원회를 지목하며 정 대표는 “호남발전특위에서 충분히 협의 논의하고 호남발전 방향을 내놓는다면, 그것을 당의 사업으로 정부에 건의해서 호남인들의 한이 조금이나마 풀릴 수 있도록 당대표로서 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.