차세대 AI 모델 ‘GPT-5’ 공개 ‘환각’ 줄이고 코딩·글쓰기·한국어 능력 강화 일반모델, 추론모델 합친 통합모델로

[헤럴드경제=박세정 기자] “GPT-3는 고등학생, GPT-4는 대학생 같았다면 GPT-5는 진짜 전문가인 박사와 대화하는 느낌입니다” (샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO))

오픈AI가 역대급 능력, 속도를 지닌 차세대 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5’를 출시했다. 잘못된 답변을 내놓는 ‘환각’을 줄이고 일반모델과 추론모델을 하나로 합친 통합 모델로 선보인 것이 특징이다.

오픈AI는 8일(한국시간) ‘GPT-5’를 공개하고 정식 출시했다. 올트먼 CEO는 “단순한 답변을 넘어 새로운 것을 만들어내는 능력에 있어서는 진정한 ‘슈퍼파워’”라고 GPT-5를 소개했다.

그는 “GPT-5를 직접 사용해 본 후 GPT-4로 돌아가는 것은 정말 힘들었다. GPT-5는 훨씬 뛰어나다”며 “마치 아이폰이 저해상도 픽셀 화면에서 레티나 디스플레이로 넘어갔을 때처럼 다시 예전으로 돌아가고 싶지 않은 기분”이라고 설명했다.

오픈AI는 ‘GPT-5’가 지금까지 출시한 자사 AI 모델 가운데 가장 똑똑하고, 빠르고, 가장 유용한 모델이라고 강조했다.

우선, GPT-5는 환각 발생률을 현저히 낮췄다. 환각은 AI가 실제로 존재하지 않는 허구의 정보나 콘텐츠를 생성하는 현상이다.

사용자의 프롬프트에 따라 단순히 거부하거나 그대로 따르지 않고, 안전한 범위 내에서 가능한 한 도움이 되는 답변을 제공하게 된다. 도움을 줄 수 없는 경우에는 그 이유를 명확하게 설명한다.

코딩 성능은 역대 오픈AI 모델 중 가장 강화됐다. 코딩 지식이 전혀 없어도 기능적인 웹사이트, 앱, 게임을 쉽게 만들 수 있다고 회사 측은 강조했다.

또 글쓰기 능력이 강화되고 헬스케어와 관련해 검사 결과를 이해하고 의사 결정에 도움을 주는 정보를 제공한다.

한국어 능력은 한국어 평가 벤치마크(KMMLU) 내부 테스트에서 전문가 수준을 뛰어넘는 점수를 기록했다. 이 성과는 GPT-4o에서 도입한 한글 토크나이제이션을 기반으로 지속적인 개선을 거쳐 이뤄졌다고 오픈AI 측은 강조했다.

처리 속도도 빨라졌다. 추론 모델인 ‘o’ 시리즈의 경우 질문에 대한 답을 하는 데 다소 시간이 걸렸지만, 이번 모델은 이용자 질문에 이전 모델보다 더 빠르게 답을 제공한다.

이와 함께 이번 ‘GPT-5’는 통합 모델로 선보인 점도 특징이다. 오픈AI의 일반 모델과 ‘o’ 시리즈의 추론 모델을 통합한 것으로, 플래그십 일반 대화형 모델인 ‘GPT-4o’와 추론 모델 ‘o3’를 한 단계 업그레이드해 통합했다. 앞으로 이용자들은 챗GPT 이용 시 원하는 답을 얻기 위해 일반 모델이나 추론 모델을 선택하지 않아도 된다.

앞서 지난 2월 올트먼 CEO는 “현재 모델 및 제품이 너무 복잡해졌다는 점을 인식하고 있고 (앞으로) 제품군을 더욱 단순화하는 데 집중할 계획”이라며 ‘GPT-5’부터는 통합 모델을 제공하겠다고 밝힌 바 있다.

오픈AI는 GPT-5를 무료 사용자를 포함한 모든 사용자에게 배포한다. 다만 이용 한도 측면에서 차이가 있다. 프로 이용자는 GPT-5 무제한, GPT-5 Pro 이용이 가능하고 플러스 이용자는 무료 사용자보다 더 높은 이용 한도를 제공할 계획이다.