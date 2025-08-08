노래·무용·연극·댄스·작곡 5개 분야 10월까지 8차시 ‘아트클래스’ 운영

[헤럴드경제(울산)=박동순기자] 울산 동구 지역의 청년문화예술 공간인 ‘청년스테이지ON’이 2025년 청년예술강사 지원사업으로 ‘아트클래스’를 운영한다. 청년스테이지ON은 울산시 동구 일산해수욕장 5층 건물에 다목적홀과 장비대여실, 전시공간을 갖추고 있다.

아트클래스는 지역 청년 문화예술인 중에서 5명을 선발해 강의 기회를 제공하고, 지역 청년들에게는 다양한 문화예술 체험 기회를 제공하는 프로그램이다. 지난 6월 ▷노래 ▷무용 ▷연극 ▷브레이킹 댄스 ▷작곡 등 5개 강좌를 기획해 강좌별 10명씩의 수강생을 모집했다.

7일 연극 분야 강좌인 ‘노래는 장면을 만나고’가 개강했다. 이번 강좌는 연기자로 활동하고 있는 조이섬 씨가 강사로 나서서 연극기법을 활용해 인물을 분석하고, 이야기를 창작하며, 무대 버스킹 공연까지 직접 경험할 수 있도록 진행한다.

이달 말에는 버스킹 수업이 개강한다. 강좌당 8차시의 수업으로 10월 말까지 열린다.

울산동구청 관계자는 “청년스테이지ON이 지난해 3월 개관 이후 ‘두근두근 청년마당’ 등 프로그램 운영 등으로 젊음이 넘치는 공간이 되고 있다”며 “이번 ‘아트클래스’는 물론 다양한 청년지원사업을 통해 울산 동구를 청년들이 머물 수 있는 매력적인 도시로 만들어가겠다”고 밝혔다.