공모전에 남산자락숲길 매력담은 533점의 사진 출품... 중구청 블로그에 수상작 공개, 북창동 대형 미디어 월에 송출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 중구민 정책 만족도 1위 ‘남산자락숲길’의 매력을 널리 알리기 위해‘남산자락숲길 최고의 순간’을 주제로 사진 공모전을 개최, 시상식을 열었다.

공모전은 지난 5월 19일부터 6월 22일까지 약 5주간 진행, 총 289명의 참가자가 533점의 사진을 출품해 남산자락숲길의 인기를 실감케 했다. 참가자들은 남산자락숲길 곳곳에서 마주한 순간들을 저마다의 시선으로 포착했다.

작품은 1차 내부 적격 심사 후, 사진·콘텐츠 전문가 5인의 2차 심사를 통해 수상작을 선정했다. △주제 적합성 △완성도 및 전달력 △아이디어의 참신함 △홍보콘텐츠 활용도 △대중성 등 다각도로 심사가 이뤄졌다. 그 결과 최우수상(1명), 우수상(2명), 장려상(5명), 노력상(10명) 등 18명이 수상자로 최종 선정됐다.

최우수상은 약수동에 거주하는 신현철 님의 작품 ‘희망 새싹 오둥이’에게 돌아갔다. 이 작품에는 서울 도심이 한눈에 내려다보이는 남산자락숲길 전망대에 올망졸망 앉아있는 다섯 아이들의 뒷모습이 담겼다. 심사위원들은 전망대에서 여유롭게 도심을 바라보는 귀여운 모습에서‘일상의 소소한 행복’이 오롯이 느껴진다고 호평했다.

이외도 맨발로 황톳길을 걷는 3대 가족, 휠체어를 타고 무장애 숲길을 누리는 모습, 전망대에서 붉게 물든 석양을 감상하는 사람들, 노란 우비를 쓰고 숲길을 산책하는 어린이들, 숲길 초입에서 점프하는 청춘, 매봉산에서 내려다본 한강의 전경 등다양한 시선이 담긴 작품들이 수상의 기쁨을 안았다.

최우수상 수상자 신현철 님은 “매일 아침 남산자락숲길을 걸으며 ‘명품 숲세권’에 산다는 것을 실감하고 있다”며 “사진을 찍기 위해 다니다 보니 날씨마다, 걷는 방향마다 새로운 풍경을 보여주는 정말 매력적인 숲이란 것을 새삼 느끼게 됐다”고 말했다.

시상식에서는 수상자에게 상장과 함께 △최우수 50만원 △우수 20만원 △장려 10만원 △노력 5만원의 상금이 수여됐다. 또한 아쉽게 수상하지 못한 참가자 중 20명을 추첨해 참여상으로 1만원 상당의 기프티콘을 전달했다.

수상작은 중구청 공식 블로그를 통해 누구나 감상할 수 있다. 또, 지난 6일부터는 북창동 대형 미디어 월에도 송출해, 도심 속 무더위에 지친 시민들에게 싱그러운 남산자락숲길의 풍경을 선사하고 있다.

김길성 중구청장은 “이번 사진전을 통해 주민들의 시선으로 바라본 남산자락숲길의 다양한 매력을 발견할 수 있었다”며 “중구민을 비롯해 많은 분들이 남산자락숲길을 방문해 일상의 여유과 자연을 만끽하길 바란다”고 말했다.

남산자락숲길은 중구 어디서나 15분이면 닿는 ‘일상 속 숲세권’으로, 무학봉근린공원에서 반얀트리까지 이어지는 총 5.14km 구간의 숲길이다. 데크길과 흙길로 조성된 무장애 친화 숲길로, 맨발 황톳길, 전망대, 유아숲체험원 등이 조성돼 있어 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있는 공간으로 자리매김하고 있다.