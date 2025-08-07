[헤럴드경제=서정은 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 7일 추진에 난항을 겪고 있는 부산 가덕도신공항과 관련해 “충분한 안전성과 품질을 확보하면서도 신속하게 재추진할 수 있는 방안을 적극 모색하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 부산 강서구 가덕도 대항전망대와 새바지항 등 공항 건설 예정지를 찾아 현장 여건을 둘러봤다. 가덕도신공항은 부지 조성 공사의 우선협상대상자였던 현대건설이 ‘무리한 공기 단축 요구를 받아들일 수 없다’며 지난 5월 공사 불참을 선언하면서 제동이 걸렸다.

국토부는 사업 재추진을 위한 정상화 방안을 마련하기 위해 김 장관이 현장 행보에 나섰다고 전했다.

김 장관은 이재명 대통령이 지난달 25일 부산 지역발전 간담회에서 언급한 ‘가덕도 신공항이 좌초되지 않게, 지연되지 않게 하겠다’는 약속을 거듭 강조하며 “그간의 사업 추진 과정에서 나타난 문제점을 되돌아보고, 실현할 수 있는 정상화 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요할 것”이라고 강조했다.

김 장관은 강서구 가덕도신공항건설공단을 찾아 공항 건설·사업 관리 전문가들과 간담회도 열었다. 이 자리에서 부지 조성공사 추진 방향, 조류 충돌 방지 등 안전 관련 사항, 통합적인 사업관리 체계 등 다양한 내용이 논의됐다.