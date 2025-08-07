8월 15일 평화문화진지 오후 1~5시 물총 독립군 대작전 등 놀이‧예술 프로그램 준비

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석) 산하 도봉문화재단이 오는 8월 15일 평화문화진지 야외 등지에서 광복 80주년을 맞아 ‘오늘은 내가 독립군’ 행사를 개최한다.

이번 행사는 초등학생 대상의 역사교육과 놀이, 예술을 결합한 체험형 프로그램으로 구성됐다.

참여자들은 프로그램 참여로 광복의 역사적 의미를 되새기고 독립정신을 배워본다.

대표 프로그램으로는 ‘물총 독립군 대작전’이 준비돼 있다. 직접 몸으로 느끼는 놀이형 프로그램으로, 참여자가 직접 독립군이 돼 임무를 수행해 본다.

윤봉길 물통 폭탄 작전, 안중근 이토 히로부미 저격 작전, 유관순 태극기 지키기 작전 등 실제 역사적 사실을 모티브로 한 활동으로 생생함을 더한다.

이외도 광복의 메시지를 담은 비행기를 접어 날리는 ‘평화 비행기’ 프로그램과 평화의 의미를 담은 손수건을 하나로 이어 만드는 ‘기억의 손수건’ 등의 프로그램도 마련됐다.

오는 8월 15일 오후 1시부터 5시까지 진행되며, 도봉구 지역 내 초등학생 누구나 참여할 수 있다. 신청은 포스터 내 정보무늬(QR)로 하면 된다. 모집인원은 50명이며 선착순으로 접수를 마감한다.

프로그램과 관련한 자세한 사항은 도봉문화재단 누리집에서 확인 가능하다.

오언석 도봉구청장은 “우리 아이들이 예술과 놀이 체험을 통해 광복의 역사적 의미를 다시금 생각해볼 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.