[헤럴드경제=최원혁 기자] 네 쌍둥이를 얻은 부모의 사연이 알려지자 누리꾼들의 축하와 응원이 쏟아지고 있다.

6일 한 온라인 커뮤니티에 ‘네 아이의 아빠가 되었습니다’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 지난 2월부터 해당 커뮤니티에 초음파 사진 등을 올리며 다둥이 임신 경과를 전해왔다.

A씨는 게시글을 통해 “마침내 제 주니어들이 세상 밖으로 나오게 됐다”며 기쁜 마음을 드러냈다. 산모의 수술은 성공적으로 마무리됐고 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.

A씨는 “28주 3일차에 태어난 아기들은 모두 인공호흡기에 의존하고 있지만 피검사 결과는 양호한 상태”라며 “최소 35주가 채워질 때까지는 퇴원을 못해 당분간은 면회로만 만나야한다”고 했다.

그러면서 “네 쌍둥이답게 조산은 어쩔 수 없어서 두 달 넘게 (출산이) 당겨졌다. 아내가 28주 동안 아파도 참아가며 아이들을 품고, 수술실 밖으로 건강히 나와줘서 너무 고맙고 존경스럽다”고 덧붙였다.

A씨는 “앞으로는 뱃속이 아닌 저희와 함께 살아가는 아이들의 소식을 한 번씩 전하도록 하겠다”며 감사 인사를 전했다.

이 같은 소식에 누리꾼들은 ‘이 시대의 진정한 애국자’, ‘가족분들의 행복을 위해 기도하겠다’, ‘아파트 하나 주고 시작하자’, ‘주거지원비 월 200만원씩 줘야한다’, ‘대한민국만세’ 등 축하와 응원의 글들을 남겼다.