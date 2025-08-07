[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 강원 속초시에 있는 오징어 난전이 유튜브를 통해 불친절 논란이 불거진 가운데, 지자체가 사과와 함께 재발 방지에 나섰다.

7일 속초시에 따르면 동명동 오징어 난전 한 식당이 손님에게 불친절하게 대하는 모습이 논란이 된 것과 관련해 지난달 21일 난전 상인들을 대상으로 친절 교육을 실시했다.

속초시 관계자는 “오징어 난전이 불친절 논란에 휩싸인 것에 대해 무거운 책임을 느끼며 사과의 말씀을 드린다”고 입장을 밝혔다.

아울러 수협도 논란 이후 해당 식당에 주의를 당부한 것으로 알려졌다.

최근 오징어 난전 한 식당은 유튜브에서 불친절 논란에 휩싸였다.

지난 6월 유튜브 채널 ‘김술포차’에는 ‘당일치기로 속초 오징어난전 혼술. 근데 많이 아쉽네요’라는 제목의 영상이 올라왔다.

유튜버 A씨는 속초 대표적인 포장마차촌 ‘오징어 난전’ 거리를 찾았고 촬영 동의를 구한 뒤 B식당으로 들어갔다. 그는 바다가 보이는 가게 바깥 자리에 앉아 오징어회와 오징어 통찜, 술 한 병을 주문했다.

그런데 오징어회가 식탁에 서빙된 지 9분 만에 B식당 측은 “아이고 이 아가씨야, 여기서 먹으면 안되겠니?”라며 안쪽으로 자리를 옮길 것을 요구했다.

A씨는 “네?”라며 당황한 표정을 숨기지 못했다. A씨가 앉은 자리 외에도 다른 손님이 앉을 곳은 충분했다고 한다.

한산했던 식당에는 손님들이 하나둘 들어차기 시작했다.

오징어통찜은 주문 후 15분 만에 나왔다. 오징어 통찜이 서빙된 지 2분가량 지났을 때 종업원은 “가지고 안으로 들어와라”, “거기서 먹을 거냐”, “빨리 잡숴라. 너무 오래 있다” 등의 발언을 이어갔다.

이에 A씨는 카메라를 향해 “자리 앉은 지 18분, 통찜이 나온 지 2분 지났는데 이게 오래냐”며 황당함을 드러냈다.

이어 “사실 제가 이런 거 때문에 관광지를 별로 안 좋아하는데 그래도 분위기는 좋다”라며 당혹스러움을 애써 감췄다.

이런 상황에서 B식당은 다른 테이블에 앉은 손님들과도 언쟁을 벌였다. B식당 측은 손님 4명이 오징어 2만원어치에 오징어 라면을 시켰다는 이유로 남는 게 없다며 해당 손님들을 받지 않았는데 이 과정에서 “앞치마 달라, 물티슈 달라 뭐, 종이컵, 젓가락, 고추장, 야채랑”이라며 손님들에 대한 불만을 쏟아냈다.

이에 A씨는 “이게 맞는지 모르겠다. 친절함을 기대하기에는 너무 관광지인 것 같다”며 “다른 손님에게까지 다 들릴 정도로 크게 얘기하시는 건 못 드시고 나간 분들도, 저에게도 불편한 경험”이라고 했다.

해당 식당 점주 B씨는 “종업원의 이북식 말투 등으로 인해 일부 발언은 오해한 것으로 보이나, 이번 사안에 대해 깊이 반성하고 있다”는 취지의 발언을 시 담당과에 전달한 것으로 전해졌다.

앞서 전남 여수와 울릉도도 각각 유튜브 영상을 통해 불친절과 바가지로 도마 위에 오른 바 있다.

손님에게 빨리 먹고 나가라며 면박을 준 여수 식당이 공개적으로 논란이 되자, 여수시는 공식 사과와 함께 불친절 민원 대응을 위한 별도 매뉴얼을 마련하겠다고 밝혔다.

울릉군은 비계가 절반 정도 차지하는 삼겹살을 내놓은 식당이 논란이 되면서, 울릉군수는 군 홈페이지에 개선책 마련을 약속하는 입장을 게시했다.

속초시 담당과는 이번 사안에 대해 사과하며 재발 방지를 약속했다.

시 관계자는 “이번 일을 계기로 오징어 난전 운영 전반을 되돌아보는 계기로 삼겠다”고 말했다.