- 7일 대한결핵협회에서 국내체류 동포 및 다수 동포관련 단체 참석

서울출입국·외국인청(청장 반재열, 이하 서울청)은 7일 오후 대한결핵협회(서초구 소재)에서 재외동포청, 이민정책연구원, 동포관련 단체 관계자 및 국내 체류 동포 등을 대상으로 법무부의 주요 동포정책을 소개하고 향후 동포정책 방향에 대한 현장의 의견을 청취하는 간담회를 개최했다.

지난 6월 ’동포체류지원센터‘로 지정된 대한결핵협회는 국내 체류 동포가 안정적으로 정착할 수 있도록 출입국업무·취업 상담과 이민자 조기적응프로그램 및 사회통합 교육을 담당하고 있다.

이날 간담회는 현재 시행 중인 동포 체류관리, 취업분야, 사회통합교육 등 주요 동포정책을 소개하고 주요 정책과제로 검토돼 오던 ‘외국국적동포간 차별해소를 위한 재외동포자격 통합’등 주요 동포 정책에 대한 다양한 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

현장 의견수렴은 이번 국내체류 동포를 시작으로 전문인력, 유학생, 숙련기능인력, 계절근로자 등을 대상으로 순차적으로 진행될 예정이다.

서울청은 ‘대한민국 체류1번지’ 기관으로서 법무부의 새로운 이민정책 설계를 뒷받침하기 위해 8~9월 2달간 체류외국인(외국국적동포 포함) 및 대국민 의견수렴을 진행 중이다. 6일 현재 의견접수 1주일도 채 안돼 온라인 46건, 오프라인 796건 등 모두 842건의 의견이 접수됐다.

반재열 서울출입국·외국인청장은 “25년 6월 말 기준 국내 체류외국인은 273만 명으로 전체 인구의 약 5%를 차지하고 있다” 면서 “우리 사회가 다문화 사회로 빠르게 진입하고 있는 만큼 국익과 경제 활성화에 기여하는 이민정책 설계와 사회통합이 무엇보다도 중요한 시점”이라고 강조했다.

그러면서 “서울청은 10월 초에 온라인과 방문 민원인(세종로출장소 포함) 제안 의견과 대상별 현장 의견수렴 내용까지 포함된 분석 결과를 내놓을 예정” 이라며 “서울청의 이러한 노력이 향후 대한민국의 이민정책 방향 설정에 소중한 밑거름이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.