도심 속에서도 자연과 함께 여유로운 삶을 꿈꾸는 이들에게 희소식이 전해졌다. 청주 흥덕구 강서동에 들어서는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 오는 9월 분양을 앞두고 있다. 총 962세대 규모의 대단지는 자연 친화적 설계와 고품격 커뮤니티를 통해 새로운 주거 문화를 제시한다.

단지 중앙에 조성된 ‘꿈의 정원’과 넓은 커뮤니티 광장은 입주민들에게 도심 속 힐링 공간으로 자리 잡을 전망이다. 풍부한 녹지와 입체적인 조경 디자인은 하루 일과의 피로를 풀어주고, 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 환경을 제공한다. 특히, 숲과 정원이 어우러진 자연친화적 공간 구성은 현대인들의 삶에 꼭 필요한 쉼의 가치를 더한다.

또한, 입주민 전용 골프연습장과 피트니스센터, 북카페, 맘/키즈카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 운동과 휴식, 가족과의 소통까지 단지 안에서 누릴 수 있도록 했다. 이처럼 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 단순한 주거 공간을 넘어, 자연과 함께하는 ‘힐링 라이프스타일’ 단지로 주목받고 있다.

설계 면에서도 남향 위주의 동 배치로 채광과 통풍을 극대화해 쾌적한 주거 환경을 구현했다. 탁 트인 조망을 확보한 동선 설계는 입주민들에게 일상의 여유와 편안함을 선사한다.

입지 또한 우수하다. 현대 프리미엄몰 커넥트 현대 청주점, 현대백화점, 롯데아울렛, 메가박스 MX관, 대형마트 등 생활·문화 인프라가 가까우며, CTX터미널역(예정), 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등 우수한 교통망으로 세종 및 도심 접근성도 탁월하다.

롯데건설의 프리미엄 주거 브랜드 ‘롯데캐슬’이 적용된 이 단지는 건설사의 기술력과 신뢰를 바탕으로 뛰어난 주거 품질을 자랑하며, 실거주와 자산 가치 모두에서 기대를 모으고 있다.

업계 관계자는 “‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 자연과 사람, 공간이 어우러진 힐링 단지로, 새로운 랜드마크 단지가 될 것”이라며 “앞으로 청주 주거문화에 새로운 기준을 제시할 것으로 보인다”고 밝혔다.

한편, ‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 9월 중 분양을 앞두고 있다.