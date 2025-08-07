박형덕 시장 “시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선·도시 경쟁력 강화 위한 발판”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)는 2025년도 제1차 경기도 특별조정교부금 총 33억원을 확보했다고 7일 밝혔다.

이번에 확보한 교부금은 시민 생활환경 개선과 도시 기반 확충을 위해 ▷상패근린공원 조성 ▷지행동~시가지우회도로 연결사업 ▷생연지구 문화공원 조성 ▷자동제설장치(염수분사) 설치 ▷동두천시노인복지관 환경개선 ▷동두천시 보건소 리모델링 ▷소요 숲 힐링공간 조성 ▷쌈지공원 조성 이렇게 8개 사업에 투입한다.

이들 사업은 공원 및 녹지 공간 확충, 교통 인프라 개선, 복지보건시설 환경정비 등 시민의 일상과 밀접한 분야를 폭넓게 아우른다. 특히, 쾌적한 여가 공간 마련을 위한 근린·문화·쌈지공원 조성, 도로망 확충과 제설 장비 개선을 통한 교통 혼잡 해소 및 안전 확보 등이 기대된다.

또한 노인복지관과 보건소의 시설 개보수를 통해 어르신과 시민 모두가 더욱 편리하고 안전한 환경에서 보건복지 서비스를 이용할 수 있을 것으로 보인다. 아울러 소요산 인근 힐링공간과 도심 속 소규모 쉼터 조성은 시민 정주 여건 개선과 삶의 질 향상에도 기여할 전망이다.

박형덕 시장은 “이번 특별조정교부금 확보는 시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선과 도시 경쟁력 강화를 위한 중요한 발판”이라며 “앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 다양한 재원을 확보하고, 지역 발전을 위한 전략 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.