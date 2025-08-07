삼성·LG디스플레이 수장들 함께 신기술 둘러봐 “반도체 관세부과 시 부품가 인하 압박 우려” 수요둔화 우려에 “IT·차량 OLED가 새 성장축” 내년 애플 첫 접는 폰에 폴더블 패널 도약 기대

[헤럴드경제=김현일 기자] 글로벌 디스플레이 시장을 둘러싸고 전기차처럼 일시적 수요 둔화(캐즘) 우려가 나오는 가운데 이청 삼성디스플레이 대표이사 사장은 향후 IT용과 차량용 유기발광다이오드(OLED) 사업이 시장 성장을 이끄는 역할을 할 것으로 내다봤다.

정철동 LG디스플레이 대표이사 사장 역시 “다음 세대 디스플레이도 OLED”라며 차세대 OLED 기술을 바탕으로 한 국내 디스플레이 산업의 재도약을 강조했다.

한국디스플레이산업협회에 따르면 지난해 우리나라 OLED 시장 점유율은 1년 전 73.6%에서 67.2%로 줄어든 반면, 중국은 25.7%에서 33.3%로 늘어나 양국 간 격차는 빠르게 줄어들고 있는 상황이다.

한국디스플레이산업협회장을 맡고 있는 이청 사장은 7일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘K-디스플레이 2025’ 전시회에 참석해 참가 기업들의 부스를 둘러본 뒤 기자들과 만나 최근 디스플레이 업계에 대한 견해를 밝혔다.

이 사장은 우선 미국 행정부의 반도체 관세부과 여파로 세트(완제품) 고객사들의 부품가격 인하 압박을 우려했다.

그는 “세트에 반도체가 많이 들어가기 때문에 관세부과 시 코스트(비용)가 올라갈 수밖에 없다”며 “그러면 세트 가격이 올라 소비가 둔화될 가능성이 높다”고 내다봤다.

그러면서 “가격을 낮추기 위해 디스플레이뿐만 아니라 여러 부품업체에 가격을 낮추라는 압박이 있을 것”이라며 “상황을 예의주시하면서 (세트 고객사들과) 잘 협의하는 게 중요할 것”이라고 밝혔다.

“IT·차량용 OLED가 시장 성장 이끌 것”

이 사장은 디스플레이 시장의 수요 둔화 우려에 대해선 선을 그으며 “스마트폰 시장은 거의 다 OLED로 전환했는데 IT나 오토모티브(차량)는 아직 시작도 안 했다. 그 분야(IT와 차량)에서 OLED 수요가 굉장히 많이 늘어나고 있어 시장이 확대될 것으로 본다”고 말했다.

아울러 “OLED 다음 단계에선 올레도스(OLEDoS·OLED on Silicon)가 또 하나의 중요한 사업 축이 될 것”이라고 내다봤다.

이날 이 사장과 함께 삼성디스플레이 부스를 찾은 정철동 LG디스플레이 사장은 스마트폰보다 8~10배 선명한 올레도스 패널을 직접 두 눈으로 체험하기도 했다.

정 사장은 “미래 디스플레이에 대해 많이 궁금해 하는데 현재 OLED의 미래도 OLED라고 생각한다”며 “끊임없이 진화하고 있는 OLED가 보여줄 수 있는 미래는 무궁무진하다”고 밝혔다.

이 사장 역시 LG디스플레이 부스를 방문해 차량 내 천장에서 아래로 펼쳐지는 ‘차량용 32.6인치 슬라이더블 OLED’ 시연 과정을 지켜봤다.

내년 애플 첫 접는 폰 출시…폴더블 디스플레이 재도약 기대

이 사장은 폴더블(foldable·접는) 스마트폰 시장의 더딘 성장으로 폴더블 디스플레이 산업도 정체된 가운데 내년 하반기 출시가 예상되는 애플의 폴더블 아이폰에 기대감을 내비쳤다.

이 사장은 “올해 삼성전자 갤럭시 Z7 폴드에 대한 반응이 굉장히 좋고 내년도 이후 저희 고객사에서 폴더블폰 출하를 많이 할 것으로 예상한다”며 “폴더블이 다시 한 번 발전하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

애플의 폴더블폰 시장 진출은 그동안 소문만 무성했지만 2026년 하반기 출시에 무게가 실리고 있다. 첫 해 생산량은 600만~1000만대 수준으로 예상된다.

폴더블 아이폰에 들어갈 OLED 패널 공급사로는 삼성디스플레이가 거론된다. 삼성디스플레이는 이미 삼성전자 갤럭시 폴더블폰에 패널을 독점 공급하며 수년간 양산 경험을 쌓아왔다. 내년 출시될 애플의 신규 폴더블폰에 대응해 일부 생산라인을 전환하며 공급 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.

이 사장은 이에 따라 폴더블 디스플레이 시장에서 삼성디스플레이의 주도권이 계속 이어질 것이라고 전망했다.

이 사장은 “폴더블은 기술 난도가 굉장히 높다. 저희가 제일 먼저 시작했기 때문에 앞으로 계속 시장을 주도할 것”이라고 강조했다.