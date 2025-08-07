트럼프, 러사아산 원유 수입 인도에 징벌적 25% 관세 추가 “하루 200만배럴 수입” 러産 원유 최대수입국 중국은 제외 印, 관세여파 더 비싼 원유 수입시 中 상대적 수혜 가능성 “中印 차별적 관세…미국의 전략적 입지·국제 신뢰 훼손”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아를 제재하기 위해 러시아산 원유를 수입하는 인도에 대해 25%의 2차 관세를 추가 부과한다고 밝혔지만 정작 중국은 제외했다. 러시아산 원유 최대 수입국인 중국이 관세 부과 대상에서 빠지면서 중국이 오히려 반사이익을 볼 수 있을 것이란 분석도 나온다.다.

6일(현지시간) 영국 이코노미스트는 “고율 관세 여파로 인도 정유사들이 러시아산 원유보다 배럴당 5~10달러 비싼 원유를 수입하기 시작하게 되면 중국은 러시아산 원유를 더 저렴하고 많이 구입할 수 있다”고 짚었다. 지난해 중국은 역대 최대치인 1억850만t의 러시아산 원유를 사들였는데, 이는 중국 전체 원유 수입량의 19.6%에 달했다. 중국은 러시아산 원유를 하루 200만배럴 수입하고 있는 것으로 알려졌

이코노미스트는 “지난 3년 동안 우크라이나의 우방국들은 인도가 러시아산 원유를 수입하는 전략에 별다른 이의를 제기하지 않았지만 트럼프 대통령은 인도가 러시아의 전쟁 자금을 댄다는 이유로 25%의 추가 관세를 인도에 부과했다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 인도가 러시아산 석유를 직·간접적으로 수입하는 데 대응해 인도산 제품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이번 명령은 앞으로 3주 후 발효된다.

이미 인도는 오는 7일부터 25%의 상호관세가 예정된 상태다. 트럼프 대통령이 이날 발표한 25% 추가 관세가 더해지면 3주 후부터 미국의 대(對)인도 관세율은 50%를 부과받게 된다.

인도 정부는 미국이 25%의 추가 관세를 부과하겠다고 발표하자 즉각 반발했다.

인도 외교부는 이날 성명을 내고 자국의 러시아산 석유 구매를 이유로 미국이 추가 관세를 부과하겠다고 밝힌 데 대해 “매우 유감스러운 조치”라며 “불공정하고 부당하며 이성적이지 않다”고 반박했다고 AFP 통신이 전했다. 외교부는 그러면서 “다른 국가들도 자국 이익을 위해 하는 행동에 추가 관세를 부과한 것은 극히 유감스러운 일”이라고 했다.

트럼프 대통령은 이번 행정명령에서 러시아산 에너지의 또 다른 주요 수입국인 중국은 2차 관세 부과 대상으로 명시하지 않았다. 이를 두고 트럼프 대통령이 중국에 상대적으로 관대한 조치를 취하는 것 아니냐는 지적이 나온다.

트럼프 1기 행정부 당시 백악관에 있었던 존 볼튼 전 국가안보보좌관은 미 정치전문매체 더힐에 올린 기고문에서 트럼프 대통령이 추진하는 무역정책에서 가장 논란이 되는 핵심은 중국과 인도 간 차별적 관세 정책이라고 짚었다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 30일 인도에 26% 관세 부과를 발표했다. 이는 기존 평균 2.4%에서 대폭 인상된 수치다. 반면 중국에 대해선 오는 12일을 관세 부과 시한으로 정했지만 협상 진전 시 관세전쟁 휴전을 연장할 가능성도 열려있다.

특히 볼튼은 “인도가 일본·호주와 함께 미국 중심 안보 협의체인 쿼드(QUAD) 일원이라는 점에서 관세 정책은 인도의 전략적 협조를 저해하고, 쿼드의 결속력 약화를 초래할 수 있다”며 “장기적으로는 미국의 전략적 입지와 국제 신뢰를 훼손할 수 있다는 우려가 나온다”고 지적했다.

로이터통신은 “인도는 미국이 자국만을 러시아산 원유 수입국으로 지목한 ‘이중잣대(double standard)’를 강하게 비판했다”며 “미국은 여전히 러시아산 우라늄, 팔라듐, 비료를 수입하고 있기 때문”이라고 전했다.

다만 트럼프 대통령은 행정명령에서 일국이 러시아 석유를 구입하는 것을 상무장관이 발견하면 관련 부처 장관들과 협의해 25% 추가 관세 부과를 포함한 조치를 자신에게 권고하도록 했다. 이는 중국에 대해서도 2차 관세를 부과할 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.