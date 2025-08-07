시각장애인 골프대회·휠체어 농구대회 후원사 참여

[헤럴드경제=강승연 기자] 동아오츠카는 ‘제12회 제주도지사배 국제휠체어농구대회’와 ‘제15회 SBS골프-김안과병원배 국제 시각장애인 골프대회’에 연이어 후원사로 참여했다고 7일 밝혔다.

동아오츠카는 지난 1~4일 제주 한라체육관에서 개최된 ‘제12회 제주도지사배 국제휠체어농구대회’에 대회기간 내내 ‘포카리스웨트’를 후원했다.

지난 6일 강원도 춘천 라데나 컨트리클럽에서 열린 국제 시각장애인 골프대회에는 포카리스웨트와 자사 생수 브랜드 ‘마신다’ 등 음료를 지원했다.

동아오츠카는 국제 휠체어농구대회, 전국 장애인양궁대회, 발달장애인 티볼대회 등 다양한 장애인 스포츠 행사에 제품 후원을 이어오고 있다. 특히 전국 휠체어농구대회는 1999년부터 27년간 꾸준히 지원 중이다.

이진숙 동아오츠카 마케팅본부 전무는 “장애인 스포츠는 땀과 도전의 가치를 가장 진하게 보여주는 영역”이라며 “앞으로도 다양한 사회 구성원과 함께 성장하는 가치를 실현해 나가겠다”고 말했다.