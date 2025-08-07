아시안 마트 중심 입점

농심이 국내에서 선풍적인 인기를 끈 ‘메론킥’(사진)을 북미(미국·캐나다) 지역에 본격적으로 수출하며 글로벌 시장 공략에 나섰다고 7일 밝혔다. 초도 물량은 박스 4만개(약 40만달러)를 포함해 총 10만개(약 100만달러) 규모다.

메론킥은 현재 북미지역 아시안 마트 중심으로 입점을 확정했다. 월마트 등 주요 대형마트와 이커머스 아마존에도 입점을 추진 중이다. 북미 수출 제품은 영어 표기 패키지를 적용해 현지 소비자 접근성을 높였다. 현지 유통 특성을 고려해 45g, 180g 두 가지 중량으로 운영된다.

농심 관계자는 “바나나킥에 대한 글로벌 소비자의 높은 관심이 메론킥으로 확산되며 각국에서 수출 문의가 이어지고 있다”며 “현재 일본, 중국, 베트남, 칠레 등 다양한 국가에 수출을 추진하는 중”이라고 말했다.

농심은 상반기 바나나킥이 유명 스타의 ‘최애 스낵’으로 꼽히며 큰 관심을 받은 시기에 신제품 메론킥을 출시하며 ‘킥(Kick)’ 시리즈 시너지 효과를 극대화했다. 강승연 기자