[헤럴드경제=김유진 기자] 강원 강릉시의 한 의료기관에서 허리 통증 완화 시술을 받은 환자들에게서 집단 감염이 발생해, 사망자 1명을 포함해 이상 증상자가 18명으로 늘었다.

7일 강원도와 강릉시 보건당국에 따르면, 해당 의료기관에서 신경차단술 등 통증 완화 시술을 받은 환자 중 18명이 극심한 통증, 발열, 의식 저하 등의 이상 반응을 보였다. 이 가운데 1명은 숨졌고, 4명은 중환자실, 11명은 일반병실에 입원 중이다. 2명은 퇴원했다.

환자 대부분은 60대 이상이며, 이 중 11명은 황색포도알균(MSSA) 감염이 확인됐다. 나머지 7명은 검사가 진행 중이다. 황색포도알균은 의료 관련 감염 원인균이지만 법정 감염병은 아니다.

보건당국은 지난 7월부터 해당 시술을 받은 444명을 대상으로 건강 상태를 모니터링하고 있으며, 이 중 434명은 조사를 마쳤고 나머지 10명은 확인 중이다. 이와 별도로 6월 16일부터 30일 사이 시술을 받은 96명에 대해서도 감염 여부를 점검하고 있다.

앞서 강원도 보건환경연구원은 의료기관 종사자와 환경 시료에서 황색포도알균이 검출됐다고 밝힌 바 있다. 해당 의료기관은 지난 1일부터 진료를 중단했다.

도 보건당국 관계자는 “6월 이후 시술받은 모든 환자에 대한 전수조사를 통해 지역사회 불안을 최소화하겠다”며 “이상 증상이 있을 경우 즉시 강릉아산병원 응급실로 연락해 달라”고 당부했다.