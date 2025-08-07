- 아파트 규제 강화로 주거형 오피스텔 대안으로 급부상

- 우수 조망권∙프리미엄 설계 갖춘 브랜드 오피스텔

정부의 6.27대책 발표 이후 아파트에 대한 규제가 강화되자 수요자들이 상대적으로 규제가 덜한 주거형 오피스텔로 눈을 돌리고 있다. 특히 서울 접근성이 좋은 인천 역세권 일대의 중대형 주거형 오피스텔에 대한 관심이 빠르게 확산하고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 주거형 오피스텔로 수요자들의 관심이 옮겨가고 있는 것은 최근 발표된 6.27대책의 핵심이 ▲수도권 규제지역 주택담보대출 최대 6억원 한도 제한 ▲대출 만기 30년 이내 제한 ▲갭투자 목적 방지하기 위한 조건부 전세대출 금지 등 아파트에 대한 직접적인 규제 강화에 있기 때문이다.

반면 주거형 오피스텔은 규제 대상에서 제외되면서 아파트 대체 상품으로 떠오르고 있는 모습이다. 게다가 주거형 오피스텔은 청약통장 없이도 분양을 받을 수 있으며, 대부분 전매 제한이나 실거주 요건이 없다는 점에서 아파트보다 진입장벽이 낮다. 특히 브랜드까지 갖춘 중대형 오피스텔은 고급 아파트 못지않은 프리미엄 설계를 갖추며 실수요자의 만족도를 크게 높이고 있다. 3~4Bay 구조, 드레스룸, 팬트리 등 다양한 평면 옵션을 통해 공간 활용도가 높고, 커뮤니티 시설도 다양하다.

대표적인 예는 인천 청라국제도시에 위치한 ‘푸르지오 스타셀라49’다. 단지는 지하 5층~지상 49층, 2개동, 전용면적 114~119㎡ 총 522실 규모로 구성된다. 현재 미계약분에 한해 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 계약 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%이며, 계약금 1차 500만원 정액제를 실시한다. 중도금 무이자 혜택도 적용해 자금 부담을 낮췄다.

단지 전체가 남향 위주로 배치돼 있고, 주차 공간은 호실 당 1.9대로 넉넉하고 지하 주차장 내에는 호실별 창고를 제공한다. 또한, 최근 고급 주거시설에서 인기를 끌고 있는 조식서비스를 제공하며, 고품격 커뮤니티, 고품질 마감재도 적용될 예정이다. 또한, 현관 창고, 넓은 드레스룸, 팬트리, 카운터형 세면대가 전 타입에 적용된다.

우수한 조망권(일부 호실)을 갖춘 점도 눈에 띈다. 향에 따라 서해 바다와 베어즈베스트청라 GC의 페어웨이 등 오션뷰, 필드뷰, 시티뷰 등을 누릴 수 있다. 특히 거실 2면 개방형으로 설계돼 채광과 개방감이 뛰어나고, 실내에서도 탁 트인 외부 풍경을 즐길 수 있도록 조망이 극대화된 점이 장점으로 꼽힌다.

다양한 대형 개발호재를 갖춘 것은 금상첨화다. 우선 ‘스타필드 청라’는 최근 약 6,000억 원 규모의 민간 투자를 유치했으며, 개발 속도를 높이고 있다. 2만1,000석 규모의 프로야구 돔구장을 중심으로 K-POP 공연장, 쇼핑몰, 테마파크, 호텔, 전시공간까지 갖춘 수도권 서북부 최대 규모의 복합 엔터테인먼트 시설로 조성된다. 오는 2027년 말 준공을 목표로 개발이 한창 진행 중이다.

스타필드 청라를 비롯해 800병상 규모의 서울아산병원청라, 하나금융타운, 베어즈베스트청라GC 등 대규모 개발호재와 풍부한 인프라를 갖춘 ‘新청라 리치존’ 중심에 들어선다는 점도 메리트다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 아시아 최대 규모의 코스트코 청라가 가깝고, 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 아라빛섬, 정서진광장, 청라해변공원 등 공원 및 체육 시설 이용도 용이하다. 외국인 학교 및 의료복합타운 내에 초등학교가 신설 예정이라 양호한 교육여건을 갖췄다.

공항철도 청라국제도시역과 수도권제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등을 통해 인천 및 서울·수도권 각 지역으로의 이동이 편리하다. 청라국제도시역에는 7호선 연장선(2027년 개통 예정)이 공사 중이며, 공항철도•서울지하철 9호선 직결 계획으로 여의도와 강남 접근성이 높아진다. 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 제3연륙교가 올해 말 개통 예정이다.

지난 1월에는 경인고속도로 연장 및 지하화 사업이 예비타당성조사를 통과했다. 경인고속도로 지하화 사업은 인천 서구 청라동과 서울 양천구 신월동을 잇는 15.3㎞ 구간을 지하화하는 사업이다. 국토부는 사업이 완료되면 인천 청라지구와 여의도 간 이동 시간이 40분에서 23분으로 줄어들 것으로 보고 있다.

분양사업장(오피스텔 전시관)은 인천광역시 서구 청라동 일원에 위치해 있으며, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.