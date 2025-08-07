관광공, 방콕관광기업지원센터 데모데이 테크소스 글로벌 서밋 B2B상담 200여건

[헤럴드경제=함영훈 기자] 6일 오후 방콕 퀸시리킷 컨벤션센터에서 열린 ‘2025 방콕 관광기업지원센터(KTSC: Korea Tourism Startup Center) 데모데이’에는 한국관광공사, 우리나라 10개 관광기술기업과 태국 최대 통신사 ‘AIS’와 태국디지털경제진흥원(DEPA) 등 한태 정부-준정부기관, 벤처캐피털, 태국 현지 관광·기술 기업 50여 개가 참석했다.

국내 관광기업의 IR 피칭과 1:1 비즈니스 매칭 등을 통해 밀도 있는 투자 및 협업에 대한 논의가 진행됐다.

특히, 이날 한국관광공사는 태국관광청과 한·태 관광 스타트업 협력 기반을 다지기 위한 업무협약을 체결했고, 이를 바탕으로 향후 양국 관광기업의 육성과 실증(PoC), 스타트업 교류 촉진에 협력할 예정이다.

관광공사는 앞서 지난 4일부터 6일까지 태국에서 열린 테크소스 글로벌 서밋에 참가해 K-트래블테크 홍보관을 조성하고 K-뷰티, 에듀투어, AI, 핀테크, 관광 편의 서비스 등 국내 관광기업의 혁신 기술을 선보였다.

테크소스 글로벌 서밋 참가와 데모데이를 통해 성사된 비즈니스 상담 건수는 200여 건에 달했다. 한-태 관광분야 관계 개선의 서막이 보이는 행사였다. 우리 기업은 태국 국민들이 하루속히 오해를 풀고 좋았던 우정을 회복하기를 기대하는 마음이었다.

이번 행사는 태국 최대 글로벌 스타트업 컨퍼런스 ‘테크소스 글로벌 서밋’(Techsauce Global Summit, 8.4~6, 방콕 퀸시리킷 컨벤션센터)과 연계해 한국 관광기업 10개사의 상품과 서비스를 태국 현지에 선보이고 실질적 투자 유치를 받기 위해 기획됐다.

10개사는 ▷알리콘(AIoT 기반 스마트 호스피탈리티 서비스) ▷크로스허브(블록체인 기반, 외래관광객 신원 인증서비스) ▷두왓(스마트호텔 통합 플랫폼) ▷가제트코리아(eSIM 서비스) ▷힐링페이퍼(미용의료 플랫폼) ▷라라스테이션(AI 기반 자동 번역 라이브방송 솔루션) ▷나누기월드(교육여행 플랫폼) ▷엔디소프트(다자간 실시간 통역시스템) ▷리아드코퍼레이션(글로벌 B2B 여행거래 자동화 플랫폼) ▷서울언니들(K-뷰티 마케팅 플랫폼)이다.

양경수 관광공사 관광산업본부장 직무대리는 “이번 테크소스 서밋 참여와 데모데이는 방콕 관광기업지원센터 개소 후 처음 열리는 행사로, 한국 관광기업의 태국 데뷔 무대”라며, “공사는 태국 내 유망 스타트업, 투자사 등과의 협력 기회를 지속적으로 발굴해 한국 관광기업의 해외 진출을 적극 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

방콕 관광기업지원센터는 국내 유망 관광기업의 성공적 글로벌 진출을 돕는 해외 거점이다. 현지 정착(시장조사, 법인설립, 현지직원 채용, 사무공간 제공 등), 해외 비즈니스·투자유치(관광업계 및 현지 투자사 매칭 등), 관광 분야 개방형 혁신(오픈이노베이션) 수요처 연결 및 실증(PoC) 등을 지원한다.

방콕(2024년 12월)은 싱가포르(2022년 8월), 도쿄(2023년 12월)에 이은 공사의 세 번째 해외 관광기업지원센터이다.