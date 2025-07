“이건 충격 넘어 공포” 앳된 얼굴, 성실했던 직원 돌변…유명 대기업도 당한다

[헤럴드경제=고재우 기자] “북한 IT 인력 중 다수는 인력 파견 업체를 통해 프로젝트 기반 업무로 포춘 1000대 기업에 고용될 것입니다.” (찰스 카르마칼 구글 클라우드 맨디언트 최고기술책임자 게시글 중) 1일 업계에 따르면 최근 미국 법무부는 북한 IT 인력의 불법 활동 적발 및 대규모 단속에 나섰다고 발표했다. 글로벌 빅테크 인사도 해당 발표에 대해 환영을 표시했다. 헐트퀴스트 구글 애널리스트는 “북한 IT 인력 문제에 긍정적인 영향을 미치길 바란다”고 기대감을 나타냈다. 그에 따르면 북미와 유럽 내 100개 이상 기관에서 의도치 않게 북한 IT 인력을 고용하는 경우가 있었다. 특히 개중에는 해고된 직원들이 회사 데이터를 공개하겠다고 고용주를 협박하는 경우도 있었다. 해당 데이터는 향후 사이버 작전에 활용될 가능성도 배제할 수 없다. 헐트퀴스트 구글 애널리스트는 “북한 IT 인력은 신중한 채용 프로세스를 갖춘 조직에 의해 쉽게 발각되고 있다”며 “조직 또한 자사의 채용 프로세