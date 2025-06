[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 24일 천마아트센터에서 ‘2025학년도 YU 보직자 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 ‘We are One! - We are One team for the future’를 주제로, 대학 본부를 비롯해 산학협력단과 영남대의료원 보직자 60여 명이 한자리에 모였다.

이날 워크숍은 외부 전문가의 특강과 대학 주요 부서의 발전계획 발표, 그리고 각 분야별 분임 토의와 결과 공유로 구성됐다.

오전 세션에서는 하이퍼엑셀 이진원 CTO의 ‘AI와 대학의 혁신’을 주제로 한 특강이 이어졌으며 이희용 기획조정처장, 김종수 산학협력단장, 서완석 의료원 기획조정처장이 각각 대학, 산학, 의료 분야의 발전계획을 발표해 다양한 비전을 제시했다.

이어 교육혁신, 행정혁신, 산학·연구혁신의 세 분야로 나눠 진행된 분임 토의에서는 각 부총장 주재 하에 현안 과제와 해결 방향을 논의했다.

참가자들은 분야별로 자유롭게 의견을 나누며 실질적인 실행 방안을 모색했고 오후 세션에서 결과를 공유하는 시간을 가졌다.

최외출 총장은 “앞으로도 영남대는 모두가 함께 성장하는 공동체로서 각 구성원의 역량이 조화를 이루고 대학 성장환경의 위기를 기회로 활용해 혁신과 화합의 토대 위에서 대한민국을 품격 있는 선진사회로 이끄는 인재, 그리고 인류사회에 공헌하는 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

kbj7653@heraldcorp.com