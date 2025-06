[헤럴드경제=고승희 기자] “K-팝 제왕 지드래곤”

테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크(Elon Musk)가 지드래곤이 테슬라의 사이버 트럭을 탄 영상을 리트윗하며 이렇게 말했다.

일론 머스크는 최근 지드래곤의 사이버트럭 탑승 영상을 리트윗, “K-팝의 제왕 지드래곤이 사이버트럭을 타고 한국에 나타나면 어떤 일이 벌어질지 지켜보세요(Just watch what happens when the king of K-pop, G-Dragon, shows up in a Cybertruck in Korea)”라는 문구와 함께 사이버트럭에서 내리는 지드래곤의 모습이 담긴 영상을 올렸다. 이 영상은 일론 머스크가 리트윗해 17일 기준 조회수 139만을 돌파했다.

영상은 앞서 지난 13일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 ‘피스마이너스원 프리미엄 하이볼 론칭 파티-더 시그널’ 행사다. 지드래곤은 ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’ 로고가 랩핑된 테슬라 사이버트럭을 타고 등장했다. 이날 지드래곤은 직접 그린 아트워크 버전의 세 번째 하이볼을 공개, 청소년 알코올 중독 치료를 위해 본인이 명예이사장으로 있는 저스피스 재단에 무한대(∞)를 상징하는 숫자 8의 의미를 담아 8억 8000만원을 기부했다.

앞서 일론 머스크의 어머니인 메이 머스크(Maye Musk)도 지난 13일 하트 이모티콘(♥)과 함께 ‘킹 오브 K-팝(King of K-Pop)’이라는 수식어와 함께 게재된 지드래곤의 영상을 리트윗했다.

소속사 갤러시 코퍼레이션에 따르면 일론 머스크 모자의 샤라웃에 지드래곤은 감사의 마음을 전했다.

8년여 만의 월드투어를 이어가고 있는 지드래곤은 한국을 비롯해 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오 공연을 성료한 가운데, 오는 7월 2일, 3일 양일간 시드니에서, 7월 6일과 7일에는 멜버른에서 호주 공연을 이어간다. 이후 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 방콕, 홍콩 등 아시아 9개 도시, 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국 3개 도시, 프랑스 파리에서 현지 팬들과 만난다.