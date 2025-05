세계보건기구 담배규제기본협약(FCTC) 발효 및 국내 비준 20주년 기념

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부와 한국건강증진개발원은 29일 서울 여의도 FKI타워에서 ‘제38회 세계 금연의 날 기념식’을 개최한다고 28일 밝혔다.

1987년 세계보건기구(WHO)는 각국에 담배가 전 세계적으로 심각한 문제임을 인식시키고 담배 없는 사회를 만들기 위한 노력을 촉구하기 위해 매년 5월 31일을 세계 금연의 날로 제정했다. 국내에서는 2001년(제14회)부터 매년 기념식을 개최하고 있다.

올해 세계 금연의 날 주제는 ‘화려한 유혹, 그 가면을 벗기자(Unmask the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products)’이다.

WHO는 담배 마케팅 행태를 알리고 담배 제품으로부터 아동과 청소년을 보호하기 위해 올해 주제를 선정했다.

특히 올해는 WHO의 담배규제기본협약(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) 발효 및 국내 비준 20주년으로, FCTC 20주년 기념 영상 상영, 축하공연, 기념 세리머니 등이 예정돼 있다.

주제 영상은 담배 회사의 화려한 제품 마케팅의 아동·청소년의 흡연 유인 전략에 문제를 제기하고 사회적 관심과 공동 대응을 촉구한다.

이어 금연 및 흡연 예방 문화 확산에 기여한 금연 사업 담당자, 보건소 직원, 교사, 군인 등 개인 65명과 단체 24개에 대해 보건복지부장관 표창이 수여된다.

FCTC 20주년 기념 영상을 통해 2005년 FCTC 비준 이후 국내 금연사업의 의미와 성과를 보건소 금연클리닉, 금연상담전화, 지역금연지원센터, 학교흡연예방교육 등 금연사업 각 분야에서 활약하는 현장 전문가의 시각에서 되돌아보고, 앞으로의 의지를 다지는 계기도 마련한다.

조규홍 복지부 장관은 “우리 사회의 미래인 어린이와 청소년을 담배의 유혹으로부터 보호해 담배 없는 건강한 일상을 누릴 수 있도록 우리 모두가 더욱 힘써야 할 때”라며 “정부는 신종 담배를 포함한 모든 담배를 규제하기 위한 관련법 개정을 지원하고, 담배의 유해성분을 국민들께 알리기 위해 올해 11월 담배유해성관리법 시행을 철저히 준비하는 등 더욱 강력한 금연 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

김헌주 한국건강증진개발원 원장은 “담배 산업이 담배 제품을 매력적으로 보이게 만들어, 특히 아동·청소년에게 호기심을 일으키는 것은 매우 경계해야 할 문제”라며 “담배 없는 미래를 위해 담배 산업의 마케팅 전략에 대한 모니터링을 강화하는 한편, 교육·정책·홍보가 연계된 금연 문화 확산 활동을 체계적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.