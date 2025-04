2025 카 디자인 어워드 이어 잇단 수상 영예 페라리 슈퍼카 F80도 iF 디자인 어워드 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리는 페랄리 12칠린드리와 12칠린드리 스파이더가 2025 iF 디자인 어워드’에서 최고 영예인 ‘골드 어워드’를 수상했다고 29일 밝혔다.

특히 두 모델은 전체 75개의 골드 어워드 수상작 가운데 자동차로는 유일하게 선정돼 그 의미를 더했다. 심사위원단은 ‘차량의 3D 표면을 감싸는 그래픽 요소의 독창적인 사용’과 ‘감각적이면서도 안정적인 디자인 형태’를 높이 평가했다.

페라리 F80 또한 iF 디자인 어워드를 수상했다. 페라리 관계자는 “이번 수상을 통해 차량의 심미성과 기능성의 완벽한 조화를 꾀하면서도, 전체적인 완성도를 높이기 위해 최첨단 디자인 설루션을 끊임없이 모색해 온 페라리 스타일링 센터의 노력이 다시 한번 입증됐다”라고 말했다.

심사위원단은 선정 이유에 대해 “페라리는 럭셔리의 정수다. 페라리는 언제나 자동차로 구현할 수 있는 궁극의 아름다움과 가치를 선보여 왔으며, 12칠린드리 역시 예외가 아니다“라며 밝혔다.

그러면서 “이 차량의 디자인은 1950년대와 60년대의 페라리 차량을 떠올리게 하면서도, 최첨단 공기역학 설계부터 3D 표면을 감싸는 그래픽 요소의 독창적인 활용에 이르기까지, 매우 현대적인 특징을 가지고 있다”라며 “페라리는 다시 한번 역동성과 안정감을 동시에 선사하는 디자인을 놀랍도록 완벽하게 표현했다”라고 호평했다.

한편, 2025 iF 디자인 어워드의 시상식은 4월 28일 독일 베를린에서 개최됐다. 독일의 iF 인터내셔널 포럼 디자인이 주관하는 iF 디자인 어워드는 우수한 디자인을 선정하는 세계적인 디자인 시상식 가운데 하나로 1953년 설립 이후 매년 약 70개의 국가에서 1만500여 점 이상의 작품 및 프로젝트가 출품된다.