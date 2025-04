[헤럴드경제=신동윤 기자] “아내가 지금 보유한 금 70돈 다 팔아서 현금화하고 영끌해서 서울 아파트 사서 이사할 타이밍이라고 하네요. 어떻게 하는게 좋을까요?” (온라인 직장인 커뮤니티)

국제 금 가격이 사상 최고치를 또 다시 경신했다.

14일 금융투자업계에 따르면 이날 국제 금 가격은 14일 온스당 3245달러를 돌파하며 지난 11일 기록했던 최고치를 또 경신했다.

금값은 달러화 약세에 힘입어 지난주 6% 이상 올랐다. 올해 들어서는 20% 이상 상승했다.

페퍼스톤 그룹의 크리스 웨스턴 리서치팀장은 보고서에서 “미국 달러를 둘러싼 논쟁의 확실한 수혜자는 금으로 보인다”고 평가했다.

블룸버그통신에 따르면 14일(현지시간) 달러 현물지수는 0.4% 하락했다. 달러화는 지난주에도 중국과의 무역 긴장 고조와 미국 성장 둔화 우려로 2.4% 하락했다.

이날 장 초반에는 일부 전자제품에 대해 관세 유예가 이루어지는 것 아니냐는 기대감에 소폭 반등하기도 했으나 미국 정부 인사들이 반도체 등 전자제품은 지난 2일 발표한 국가별 상호관세에서 제외될 뿐 앞으로 진행할 ‘무역확장법 232조’ 조사를 통해 관세를 부과할 방침이라고 설명하면서 기대감이 사라졌다.

트럼프 대통령도 반도체 등에 대한 관세 강행 의지를 재확인했다.

트럼프 대통령은 아시아 외환시장의 거래가 시작되자 소셜미디어 게시물에서 “비(非)금전적 관세 장벽 및 불공정한 무역수지와 관련해 누구도 봐주지 않겠다(Nobody is getting off the hook)”고 밝혔다.

달러화는 올해 들어 6% 가까이 하락했으며 지난해 10월 이후 가장 낮은 수준이다.

노르웨이 소재 스페어뱅크 원마켓의 데인 세코프 거시·통화 전략가는 “미국 달러화가 지속적으로 상승하려면 미국 경제에 장기적 피해가 발생하기 전에 무역전쟁이 신속하게 안정되어야 한다”면서 “트럼프 관세의 영향이 소비, 인플레이션, 노동지표 등에서 나타나기 시작하면 달러는 앞으로 몇 달 동안 약세를 보일 것”이라고 전망했다.

달러화 약세 전망은 더 확산하고 있다.

블룸버그 설문조사 결과 응답자의 80% 가까이가 향후 한 달간 달러화가 더 약세를 보일 것으로 예상했다. 2022년 설문조사를 시작한 이래 약세 예상 비율이 가장 높았다.

상품선물거래위원회의 데이터에 따르면 달러 변동성 지표도 2년래 최고치에 육박하는 수준이다.

JP모건 체이스는 미국의 경기 침체 가능성이 여전히 있어 달러화가 약세를 보일 것으로 예측했다. 특히 엔화와 유로화 대비 약세가 심할 것으로 봤다.

미즈호 은행도 2017~18년 당시와 코로나19 팬데믹 시기를 근거로 분석했을 때 달러화가 무역 가중 기준으로 앞으로 5% 더 하락할 수 있다고 예상했다.

골드만삭스도 최근 보고서에서 “트럼프 정부의 관세 부과 계획과 실행 과정은 소비자와 기업의 신뢰를 약화시켜 달러화에 부정적 영향을 미칠 것”이라면서 “우리 생각대로 관세가 미국 기업의 영업실적과 소비자의 실질 소득에 부담을 준다면 미국 예외주의를 약화시키고 결과적으로 강달러의 주요 버팀목에 균열을 일으킬 수 있다”고 지적했다.

한편, 달러화 약세를 대비하는 헤지 수요도 5년 만에 최고 수준으로 늘었다. 주요 통화 대비 달러화의 향후 3개월 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 리스크 리버설 지수는 2020년 3월 코로나19 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

외환시장에서 안전자산 역할을 하는 엔화 수요는 늘고 있다. 엔화는 지난주 달러 대비 2.3% 상승했으며, 11일에는 작년 9월 이후 최고치를 기록했다.

바클레이즈의 스카일러 몽고메리 코닝 통화 전략가는 “위험성이 높은 시장이어서 엔화와 같은 안전자산이 유리할 것”이라며 “일본은행(BOJ)이 통화 강세 기조를 유지하고 있어 엔화는 매력적”이라고 말했다.