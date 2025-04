14일 원/달러 환율 1428원 시작 전거래일 대비 20원 넘게 떨어져

[헤럴드경제=홍태화 기자] 원/달러 환율이 하루 만에 20원 넘게 내려 약 4개월 만에 가장 낮은 수준으로 내려왔다. 미국 신정부의 오락가락 관세정책으로 달러화 신뢰가 이미 상당히 흔들린 영향이 컸다.

14일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 21.9원 내린 1428.0원으로 개장했다. 이후 1423.7원에서 1429.0원까지 뛰었다가 1420원대 중반에서 횡보하고 있다.

장중 최저가 기준으로 비상계엄 사흘 후인 지난해 12월 6일(1414.7원) 이후 넉 달여 만에 가장 낮은 수준이 전 거래일(저가, 1420.0원)에 이어 2거래일 연속 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 투자자들 사이 달러화의 신뢰가 떨어진 영향이 컸다. 한 때 일각에선 트럼프 대통령이 한발 물러나 전자제품을 관세 부과 대상에서 면제한다는 관측을 제기 했으나, 트럼프 대통령이 직접 나서 후퇴하지 않겠다고 강조했다.

트럼프 대통령은 “다른 나라들이 우리를 상대로 이용한 비(非)금전적 관세 장벽 및 불공정한 무역수지와 관련해 누구도 봐주지 않겠다(Nobody is getting off the hook)”며 “특히 우리를 최악으로 대우하는 중국은 봐주지 않겠다”고 밝혔다.

이와 관련 민경원·임환열 우리은행 이코노미스트는 이날 ‘데일리 포렉스 라이브’ 보고서에서 “안전자산으로서 위상이 약해진 달러를 대신해 엔화와 스위스 프랑이 상승했다”며 “중국의 대미 125% 보복관세 발표 후 달러지수 100선이 일시적으로 붕괴되자 유로/달러는 1.14달러 위로 치솟은 뒤 1.13중반에서 장을 마무리했다”고 설명했다.

실제로 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 11일 99.00까지 급락한 뒤 소폭 반등했으나, 99.81로 여전히 100선을 밑돌고 있다.

같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 993.27원에 거래되고 있다. 전 거래일 오후 3시30분 기준가(1006.91원)보다 13.64원 하락했다. 엔/달러 환율은 0.06엔 내린 143.45엔을 나타내고 있다.