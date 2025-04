7일 이후, 중국 주식 매도액 1위 ‘BYD’ BYD, 4월 들어 순매수액 50위권서 벗어나 美 관세 영향 없는 BYD “오히려 밸류에이션 부담 줄어든 긍정적 상황”

[헤럴드경제=김민지 기자] 미국과 중국의 양보 없는 관세 전쟁이 펼쳐진 지난 한 주간 중학개미(중국 증시에 투자하는 국내 개인투자자)들은 중국 최대 전기차업체 BYD(비야디)를 가장 많이 팔았다. 그러나 미국 매출이 없는 BYD 특성상, 이는 차익실현 움직임이라는 평이 나온다.

13일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIbro)에 따르면 지난 7일 이후 중학개미 매도액 1위는 BYD였다. 투자자들은 지난 7일부터 10일 4거래일간 BYD를 총 552만2021달러를 팔아치웠다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일부터 전 세계 대다수 교역 상대국에 10%의 기본관세(보편관세)를 부과했고, 7일은 이후 국내 첫 거래일이었다.

중학개미는 BYD에 이어 반도체 및 반도체 장비업체 ‘NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A(193만1552달러)’를 매도했으며, 다음으로 백주 제조업체 ‘KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A( 154만338달러)’ ▷중국 면세점 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP-A(87만6492달러) ▷중국 대표 제약사 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A(77만8051달러)가 팔자세 뒤를 이었다.

BYD는 앞서 중국 증시 훈풍에 3년 만에 최대 순매수세를 기록했으나, 매도 우위를 기록하게 됐다. 지난 1월에는 중학개미 순매수 순위 50위권에도 진입하지 못했던 BYD는 높은 전기차 판매량으로 2월에 순매수액 1위로 올라섰고, 3월에도 1위를 유지했었다. 그러나 중국 증시가 흔들린 4월, 다시 순매수액 50위권 밖으로 밀려났다.

오히려 매도 순위만 올랐다. BYD는 4월 첫째 주 중국 주식 매도액 2위에서 1위로 올랐다.

주가도 4월 들어 하락 전환했다. 11일 인베스팅닷컴에 따르면 BYD의 월별 주가는 1월 -2.89%→2월 31.81%→3월 3.62% 상승세에서 고꾸라져 4월 -10.03%를 기록했다.

하지만 BYD는 지난 3월에 미국 진출 계획이 없다고 밝혔을뿐더러, 애초에 미국 수출 비중이 크지 않아 트럼프발(發) 고율 관세 영향을 덜 받는다.

그럼에도 이어진 매도에 전문가들은 불안한 시장 속 ‘차익실현’을 이유로 꼽는다.

김경환 하나증권 연구원은 “최근 장세는 관세와 이벤트성 충격이라 일반 제조기업들이나 테크 대형주들의 수급은 좀 더 지켜봐야 추세로 볼 수 있으나 BYD는 차익실현 요구도 컸을 것”이라고 말했다.

블룸버그 또한 중국이 경기 부양책을 검토하고 있지만, 투자자들은 경제적 재앙 가능성에 더 주목하고 있다면서 최근 상황은 ‘공황 매도’라고 평가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 국가별 상호관세가 시작된 지 13시간여 만에 중국에 대한 관세는 125%로 올리면서 중국을 뺀 다른 국가에는 국가별 상호 관세를 90일간 유예하고 10%의 기본 관세만 부과하겠다고 밝혔다.

이처럼 미국과 중국의 치킨 게임이 격화되는 가운데 중국 상하이종합지수(-3.36%)와 선전종합지수(-5.40%) 등 중국 대표 지수들은 이달 들어 하락 전환했다.

한동안 중국 증시를 이끌던 BYD의 상승 모멘텀에 관심이 쏠리는 이유다.

백승혜 하나증권 연구원은 “BYD는 미국 매출이 없어서 미 관세 영향은 아예 없다”며 “현재 펀더멘탈 변화는 없는 상황에서 주가가 빠져서 오히려 이는 밸류에이션 부담이 줄어든 긍정적인 상황”이라고 평가했다.

한편 배터리 회사로 출발한 BYD는 낮은 가격, 높은 성능의 ‘가성비’를 내세워 전기차 대중화 시대에 앞장서 왔다. 특히 BYD는 배터리 셀을 비롯해 자체 전기차 생산과 원가 절감 능력이 최대 강점으로, 지난해 사상 처음으로 경쟁 업체 ‘테슬라’ 매출을 넘어섰다.

기세에 힘입어 BYD는 해외 진출에 박차를 가하고 있다. 현지 생산 거점을 확대해 현재 태국(연간 15만대)과 우즈베키스탄(연간 5만대)에서 생산이 시작됐으며, 브라질과 헝가리 공장은 2025년 말부터 가동이 시작될 것으로 예상된다.

이지수 한국투자증권 연구원은 “특히 유럽은 BYD의 전략적 초점 지역인데 유럽연합(EU)이 확정한 BYD 관세 부과로 비야디의 강점인 가성비가 무색해지자 현지전략을 강화하고 있다”고 말했다.