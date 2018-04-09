[인사] 외교부 外

▶외교부 ▷주몬트리올총영사 겸 주 국제민간항공기구대표부 대사 이윤제 ▷주센다이 총영사 박용민 ▷주오사카 총영사 오태규
▶환경부 <국장급 승진> ▷대구지방환경청장 정경윤 <과장급 전보> ▷물환경정책국 물환경정책과장 강복규 ▷수생태보전과장 김진식
▶고용노동부 <국장급 전보> ▷서울지방노동위원회 상임위원 황보국 <국장급 승진> ▷대변인 이헌수 ▷충남지방노동위원회 위원장 이정한 <과장급 전보> ▷감사담당관 권진호 ▷고객지원팀장 김남정 ▷규제개혁법무담당관 김동욱 ▷외국인력담당관 나예순 ▷중앙노동위원회 사무처 조원식
▶법제처 <과장급 전보> ▷운영지원과장 양정원 ▷기획조정관실 기획재정담당관 김진 ▷기획조정관실 혁신행정인사담당관 송상훈 ▷법제정책국 법제조정법제관 최봉래 ▷법제정책국 법제조정법제관 김태원 ▷경제법제국 법제관 손대수 ▷사회문화법제국 법제관 방극봉 ▷사회문화법제국 법제관 금창섭 ▷법령해석국 법령해석총괄과장 정세희 ▷법제지원국 자치법규입안지원 팀장 백종운 <과장급 파견> ▷정책기획위원회 이상훈 ▷부산광역시 법제협력관 김금련 ▷강원도 법제협력관 진정용 ▷경상북도 법제협력관 정용복
▶한국마사회 <상임이사 임용> ▷부회장 겸 경영기획본부장 김종길 ▷경마본부장 김종국 ▷불법경마 단속본부장 윤재력
▶한국문화예술회관연합회 ▷사외감사 오형석
▶충북도 <3급> ▷정책기획관 금한주 ▷문화체육관광국 안석영 ▷환경산림국장 박중근 <4급> ▷총무과장 이상은 ▷바이오정책과장 맹은영 ▷산단개발지원과장 이호 ▷법무통계담당관 전광식 ▷국제통상과장 정진원 ▷관광항공과장 이준경 ▷혁신도시발전추진단장 이제승 ▷기후대기과장 박대순 ▷충북경제자유구역청 개발사업부장 최광성 ▷음성군 부군수 고근석
▶대외경제정책연구원 ▷부원장 정철 ▷연구조정실장 조충제 ▷대외전략위원장 강태수 ▷세계지역연구센터장 양평섭 ▷선진경제실장 김규판 ▷신남방경제실장 곽성일 ▷신북방경제실장 박정호 ▷무역통상실장 김영귀 ▷국제거시금융실장 안성배
▶동양생명 ▷이사대우 서혜연
▶연합뉴스 ▷편집총국장 김경석