5개 대학 연합

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남지역대학연합창업기술지주회사(이하 ‘전남창업기술지주회사’)가 5일자로 액셀러레이터(AC)에 이어 중소벤처기업부로부터 벤처투자회사(VC) 라이선스를 추가로 취득하며 ‘듀얼 라이선스’ 체제를 구축했다고 밝혔다.

전남창업기술지주회사는 5개 대학(동신대, 목포대, 목포해양대, 순천대, 전남과학대)과 전남광주통합특별시가 전남테크노파크(TP)를 통해 출자해 설립됐으며, 전남광주 지역에서는 지자체 출자를 받은 최초의 벤처투자회사(VC)로 이름을 올렸다.

이번 벤처투자회사 등록을 통해 전남창업기술지주회사는 기존의 초기 창업자 발굴 및 보육(AC) 역할을 넘어 중·후기 성장 단계 기업까지 아우르는 본격적인 벤처투자조합 결성과 대규모 펀드 운용이 가능해졌다.

2018년도에 설립한 전남창업기술지주회사는 그간 지역 대학들의 기술과 인프라를 바탕으로 유망 창업기업을 발굴·육성해 왔다.

최근 전남광주통합특별시 출범에 따른 혁신 여건 조성과 발맞추어 대학을 앵커 삼아 광주의 AI, 반도체와 미래모빌리티 산업을 비롯해 전남의 강점인 에너지, 바이오, 농식품, 소재·부품·장비 산업을 잇는 거대 창업 지도를 그리는 데 주력하고 있다.

이찬희 전남창업기술지주회사 대표이사는 “단순한 자금 공급을 넘어 창업자의 든든한 파트너로서 전남광주 지역에서 시작한 스타트업들이 대한민국을 넘어 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 함께 뛰는 조력자가 되겠다”고 포부를 밝혔다.