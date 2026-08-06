“용산공원에 주택공급 절대 안돼” 오세훈과 입장 같이한듯 “대한민국 역사성·상징성·공공성 담긴 국가적 자산” “주택공급 논리로 접근…조성 본래 취지·가치 훼손”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 용산구는 6일 “최근 정부에서 검토 중인 용산공원 일대 주택공급 추진 방안과 관련해 깊은 우려를 표한다”고 밝혔다.

용산구는 이날 내놓은 입장문에서 “용산공원의 정체성과 미래 가치를 저해하는 주택공급 추진에 대해 분명한 반대 입장”이라며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 이날 서울시청에서 열린 ‘부동산 정상화를 위한 시민 대토론회’ 마무리 발언에서 “최근 용산공원 어린이정원 부지를 활용한 주택 공급 가능성이 거론되고 있다”며 “절대 일부라도 그런 식으로 주택을 공급하는 용도로 쓸 수 없다. 동의할 수 없다”고 단언한 것과 입장을 같이한 것으로 풀이된다.

구는 “용산공원은 단순한 개발 가능 부지가 아니라 대한민국의 역사성·상징성·공공성이 담긴 국가적 자산”이라며 “사회적 논의와 공감대 없이 주택공급 논리로 접근하는 것은 용산공원 조성의 본래 취지를 훼손하는 것”이라고 지적했다. 이어 “용산공원은 국민 모두를 위한 국가공원으로 조성돼야 한다”고 강조했다.

구는 “현행 용산공원 조성 특별법이 미군기지 본체 부지를 공원으로 조성하는 것을 원칙으로 하고, 이외 목적으로 용도를 변경하거나 처분할 수 없도록 규정한다”며 “이는 용산공원이 개발 가능한 택지가 아닌 국가적 공공자산임을 분명히 하고 있는 것”이라고 설명했다.

이어 “단기적인 주택공급 물량 확보를 이유로 공원의 개발 밀도를 높이거나 주거 기능을 대폭 변경하는 것은 공공성을 떨어뜨리고 미래세대에 물려줘야 할 국가자산의 가치를 저해하는 일”이라고 부연했다.

끝으로 용산구는 “용산공원의 미래 경쟁력은 역사·문화·생태가 공존하는 품격 있는 국가상징공간을 완성하는 데 있다”며 “백년대계를 좌우할 중대한 사안인 만큼 정부와 서울시·용산구·주민·전문가가 함께 충분한 논의와 사회적 공감대를 거쳐 정책을 결정해야 한다”고 짚었다.

그러면서 “구는 용산공원의 공공성과 가치를 지키기 위해 정부·서울시와 협의하고, 구민의 뜻이 반영되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.