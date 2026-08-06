총 100억 상당…“국내 섬유산업 지속가능한 성장에 기여”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 영원무역이 6일 서울 중구 영원무역 명동사옥에서 국내 환편기 전문 제조업체 삼에스기계와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 영원무역은 향후 2년간 우즈베키스탄·인도·케냐 등 글로벌 생산기지에 국산 환편기 180대를 도입한다. 총 사업 규모는 약 100억원이다. 삼에스기계는 영원무역의 글로벌 생산기지에 환편기를 순차적으로 공급할 계획이다.

영원무역 섬유사업본부장 박재용 사장은 “이번 협약은 단순한 설비 구매를 넘어 국내 섬유기계 산업과의 상생을 실천하고, 글로벌 공급망의 경쟁력을 함께 높여 나가기 위한 출발점”이라며 “앞으로도 국내 기업들과 협력해 안정적인 공급망을 구축하겠다”고 말했다.

삼에스기계 조성환 대표는 “영원무역과의 장기 공급계약 체결은 당사의 기술력과 품질 경쟁력을 인정받은 성과”라며 “앞으로 영원무역의 글로벌 생산기지에 편직설비를 안정적으로 공급하는 데 최선을 다하겠다”고 화답했다.

한편 영원무역은 방글라데시·베트남·우즈베키스탄 등 글로벌 생산기지에서 아웃도어 브랜드들과 협업해 의류와 용품을 생산하고 있다. 수직계열화 시스템으로 자체 원자재도 생산하고 있다.