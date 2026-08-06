BMW 공식 OE 인증 ‘스타’ 마크 획득 BMW 드라이빙 센터 공급 등 전방위 협력

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 BMW 플래그십 세단 신형 ‘7시리즈’의 순수 전기 모델 ‘i7’에 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’ 제품군 3종을 신차용 타이어(OE)로 공급한다고 6일 밝혔다.

BMW 7시리즈는 브랜드 최상위 플래그십 세단으로 최신 디자인과 주행·디지털·전동화 기술을 선도적으로 적용하는 대표 모델이다. 7시리즈의 순수 전기 모델 ‘i7’은 플래그십 세단 특유의 뛰어난 승차감과 정숙성에, 강력한 전기차 퍼포먼스를 모두 갖춘 BMW의 프리미엄 전기 세단이다.

한국타이어는 BMW와의 장기적인 협업을 통해 축적한 기술력과 개발 역량을 바탕으로 신형 ‘i7’에 최적화된 전기차 전용 타이어를 개발했다. 특히 BMW의 엄격한 품질 및 성능 기준을 충족해 오리지널 타이어에만 부여되는 공식 인증인 ‘스타’ 마크를 획득하며 기술 경쟁력을 입증했다.

i7에는 아이온 제품군인 ▷아이온 에보 AS ▷아이온 아이셉트 ▷아이온 슈프림 등 3종이 각각 20·21·22인치 규격으로 공급된다. 아이온은 독자 EV 특화 기술 체계인 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지’를 기반으로 개발됐으며, 전비 효율과 접지력, 마일리지, 저소음, 낮은 회전저항 등 핵심 성능을 균형 있게 구현해 전기 세단에 최적화된 주행 성능을 뒷받침한다.

한국타이어 아이온의 사계절용 타이어 아이온 에보 AS는 다양한 기후와 도로 환경에서 안정적인 접지력과 정교한 핸들링 성능을 제공한다. 겨울용 타이어 아이온 아이셉트는 눈길과 젖은 노면 등 겨울철 주행 환경에서 우수한 그립력과 제동 성능을 발휘하고, 초고성능 퍼포먼스 타이어 아이온 슈프림은 마른 노면과 젖은 노면 모두에서 뛰어난 핸들링과 고속 주행 안정성을 제공하는 점이 특징이다.

한국타이어는 지난 2011년 BMW 그룹 산하 ‘미니(MINI)’를 시작으로 16년째 긴밀한 파트너십을 이어오고 있다. BMW ‘1·2·3·4·5·7시리즈’를 비롯해 SUV ‘X1·X3·X5’, 고성능 모델 ‘M5’, ‘X3 M’, ‘X4 M’, 전기차 ‘i4’, ‘iX’ 등 내연기관부터 전기차를 아우르는 폭넓은 신차용 타이어 공급 포트폴리오를 지속 확대하고 있다.

이와 함께 2014년 개장한 ‘BMW 드라이빙 센터’에 12년 연속 고성능 타이어를 공급하고, BMW 핵심 모델과 연계한 브랜드 필름을 선보이는 등 타이어 공급부터 마케팅까지 협력 범위를 넓혀가고 있다.

한편, 한국타이어는 2025년부터 ‘월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하는 등 모터스포츠 분야에서도 적극적인 행보를 이어가며 기술력을 입증하고 있다.