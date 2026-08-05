“정상외교 성과가 우리 기업 해외 진출·시장 확대로 이어지길”

[헤럴드경제=배문숙 기자]임광현 국세청장은 5일 최근이재명 대통령의 아르헨티나 방문관련, “정상외교 성과가 우리 기업의 해외 진출과 시장 확대로 이어지도록 국세청도 든든히 뒷받침하겠다”고 강조했다.

임 청장은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 이재명 대통령의 아르헨티나 방문 성과를 공유하며 “그 중에서도 이중과세방지 협약 최종 타결은 우리 기업의 해외 경제활동을 제도적으로 뒷받침하는 매우 중요한 성과”라며 이같아 밝혔다.

이어 “이 협약은 우리 기업이 해외에서 번 소득과 관련해 두 나라에 이중으로 세금을 부담하지 않도록 하는 것”이라며 “보다 안정적인 환경에서 사업을 추진하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 평가했다.

그러면서 “특히 리튬·구리 등 핵심광물과 에너지 분야에서 우리 기업의 투자 기회가 확대되고, 남미시장 진출 여건이 넓어지는 시점에 마련됐다는 점에서 의미가 더욱 크다”고 했다.

협정이 발효되면 아르헨티나 진출 기업이 협약을 충분히 활용할 수 있도록 필요한 상담과 지원을 적극 제공하겠다고 약속했다.

이중과세 문제가 발생한다면, 아르헨티나 과세당국과 적극적으로 협의해 우리 기업의 정당한 권익을 보호하겠다고 임 청장은 덧붙였다.