[헤럴드경제=김희량 기자] 경찰이 ‘탱크데이’ 프로모션으로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 의혹을 받는 스타벅스 본사를 압수수색한 5일 오월단체들은 엄정 수사를 촉구했다.

5·18 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18 기념재단은 이날 “경찰은 외부 영향 없이 법과 원칙에 따라 신속하고 엄정하게 수사해야 한다”고 성명을 냈다.

이어 “사건에 관여한 인물과 의사결정 경위를 명확히 밝혀야 한다”며 “관련 행위의 법 위반 여부도 객관적으로 조사해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “경찰은 5·18의 역사적 의미와 희생자·유공자의 명예를 훼손한 사건을 수사하면서도 진행 상황을 밝히지 않고 있다”며 “수사 결과를 국민이 납득할 수 있도록 투명하게 공개하고 위법 사실이 확인되면 엄정히 조치해야 한다”고 강조했다.

스타벅스코리아는 지난 5월 18일 텀블러 할인 행사를 홍보하며 ‘탱크데이’와 ‘책상에 탁!’ 등의 문구를 사용해 5·18민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 논란이 일었다.

서울경찰정 광역수사단은 사건을 배당받아 수사를 시작한지 76일 만에 압수수색에 나섰다. 이날 압수수색은 10시간 동안 진행됐으며 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등 임직원 자택 등도 대상에 포함됐다.