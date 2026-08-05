수년 전부터 국내 사업자들과 접점 확대 법인 거래와 현물 ETF 도입에 유동성 수요 주목 인가체계 불명확…실제 영업까지 장기전

[헤럴드경제=경예은 기자] 국내 디지털자산 시장에서 법인시장 개방과 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진하고 있는 사이 기관의 대규모 주문을 받아줄 시장조성자(MM)는 사실상 공백 상태다. 이에 해외 유동성 공급자(LP)와 MM들이 한국 시장 진출 가능성을 살피고 있다.

5일 디지털자산 업계에 따르면 플로 트레이더스, 컴벌랜드, 윈터뮤트 등 해외 디지털자산 LP·MM들은 국내 가상자산사업자(VASP)와의 협업을 비롯한 한국 사업 방안을 검토하고 있다. 여기에 갤럭시디지털과 팔콘엑스도 국내 시장에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

해외 업체와 국내 VASP 간 접촉은 최근에야 시작된 것이 아니다. 개인투자자 거래가 활발한 한국 시장의 성장 가능성을 주목해 수년 전부터 거래소와 커스터디 업체 등과 관계를 쌓아왔다는 전언이다.

갤럭시디지털은 지난 2024년 국내 커스터디 VASP 비댁스에 전략적 지분 투자를 진행한 바 있다. 팔콘엑스 역시 국내 금융사와 접점이 있다. 미래에셋은 지난 2021년 팔콘엑스가 진행한 2억1000만달러 규모 시리즈C 투자 라운드에 참여했다. 플로 트레이더스와 컴벌랜드, 제인 스트리트는 한국 법인이나 국내 지점을 이미 설립한 상태다.

해외 LP·MM들의 관심이 커진 배경에는 디지털자산기본법 제정과 법인시장 개방, 현물 ETF 도입에 대한 기대가 자리 잡고 있다. 특히 업계에서는 비트코인 현물 ETF가 원활하게 거래되려면 자산운용사와 커스터디뿐 아니라 MM과 프라임브로커가 필요하다고 본다.

대형 자산운용사가 수십억∼수백억원의 주문을 내더라도 이를 안정적으로 처리할 사업자가 한두 곳에 그치면 주문 집행 과정에서 가격이 급변하거나 비정상적인 가격에 거래가 체결될 수 있다. ETF 설정과 환매를 비롯해 기초자산 매매와 위험 회피를 담당할 유동성 공급 체계가 함께 갖춰져야 한다는 것이다. 더불어 국내에서 기관 거래에 유동성을 공급할 수 있는 업체가 극히 적다는 점도 해외 MM에는 기회로 작용하고 있다.

한 업계 관계자는 “실무적으로는 마켓메이커와 프라임브로커가 생태계에 일찍 들어와야 비트코인 현물 ETF도 제대로 운영될 수 있다”며 “자산운용사와 커스터디 업체 외에도 복수의 MM이 필요하다”고 강조했다.

다만 해외 업체들의 관심이 실제 시장 진입으로 빠르게 이어지기는 어려울 것으로 보인다. 현재 국내에서는 시장 참여자들의 인가 체계를 담은 디지털자산기본법의 부재로 MM의 법적 지위와 허용 업무가 명확하지 않다.

또한 국내 거점을 확보했다고 해서 곧바로 사업이 본궤도에 오르는 것은 아니다. 컴벌랜드는 홍준기 전 대표를 중심으로 국내 사업을 추진했지만 규제 불확실성 속에서 활동이 제한적이었던 평가가 나온다.

아울러 외국계 금융회사가 지분을 보유한 법인은 심사 과정에서 더욱 엄격한 기준을 적용할 수 있다는 관측도 제기된다. 이들이 중개와 수탁 등으로 사업 범위를 넓히면 정보보호 관리체계(ISMS) 인증과 VASP 신고 수리 등의 절차가 요구될 수 있다. 글로벌 커스터디 업체 비트고와 하나금융그룹이 합작 설립하고 SK텔레콤 등이 주주로 참여한 비트고코리아의 경우 지난해 ISMS 예비인증을 받았지만 아직 VASP 라이센스는 받지 못한 상태다.

또다른 업계 관계자는 “해외 MM이 법인을 설립한 뒤 중개나 수탁, 장외거래까지 하려면 사업 방식에 따라 ISMS와 VASP 신고 수리 등의 절차를 거쳐야 한다”며 “인가체계가 명확하지 않은 현재로서는 실제 영업까지 2∼3년이 걸릴 가능성도 있다”고 말했다.