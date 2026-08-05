[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 3일 국토안전관리원 국토안전교육원과 지역사회 안전교육 활성화 및 안전문화 확산을 위한 관학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 경북보건대 이은직 총장, 배대성 학사운영처장, 김시영 스마트물류학과장을 비롯해 국토안전관리원 국토안전교육원 문동현 원장, 조중훈 대국민안전교육실장, 이인재 부장, 최상익 부장 등이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 국토안전·산업안전·생활안전 분야 교육 프로그램 공동 기획 및 운영, 지역 주민과 대학 구성원을 위한 안전교육 확대, 공공 안전교육 콘텐츠 개발 및 교육 지원, 안전문화 확산을 위한 공동사업 추진, 지역사회 안전 거버넌스 구축 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

또 경북보건대 AI스마트융합학부 스마트물류과는 첨단물류산업의 성장과 함께 물류센터 안전관리의 중요성이 높아지는 산업 환경에 대응해 재학생 단계부터 체계적인 안전교육을 강화할 계획이다.

문동현 국토안전관리원 국토안전교육원장은 “이번 협약을 계기로 경북보건대와 협력해 지역 주민과 학생들이 체계적인 안전교육을 받을 수 있도록 지원하고 안전문화가 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 적극 추진하겠다”고 말했다.

경북보건대 이은직 총장은 “이번 협약은 공공기관과 대학이 지역사회의 안전을 위해 함께 책임을 나누는 의미 있는 관학협력의 출발점”이라고 밝혔다.