야간과 주말까지 개방 연장, 현장 순찰도 강화 용수공급 위해 특별교부세 32억5천만원 확보

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 연일 계속되는 기록적인 폭염과 장기화되고 있는 가뭄 상황에 대응해 도민 건강 보호와 농·축·수산 분야 피해 최소화를 위한 총력 대응 체계를 가동하고 있다.

5일 경남도에 따르면 지난 2일 양산시 낮 최고기온이 42.5℃까지 올라 국내 기상관측 이래 역대 최고기온을 기록하는 등 도내 전 시군에 폭염특보가 발효 중이다. 또 올해 도내 누적 강수량이 556mm으로 평년 강수량 853.8mm 대비 65.1% 수준에 머물고 있다. 이에 도내 16개 시군이 가뭄 경계 또는 주의 단계에 진입해 있다.

경남도는 이에따라 폭염으로부터 도민의 건강 안전을 위해 경로당, 마을회관 등 무더위쉼터에 냉방비 8억2000만원을 긴급 투입한다. 이와 함께 시설 내 냉방기기 작동 상태를 집중 점검하고, 쉼터 이용자의 편의를 위해 개방 시간을 야간과 주말까지 연장 운영하고 있다.

독거노인과 노약자 등 취약계층 보호를 위해 생활지원사와 이·통장 등 재난도우미를 활용한 현장 순찰 및 안부 확인을 강화할 예정이다.

경남도는 또 장기간 가뭄으로 부족한 용수 공급 확보를 위해 행정안전부와 협의를 거쳐 가뭄 대응 특별교부세 32억5000만원을 지난 4일 우선 확보했으며, 용수 공급이 시급한 창원시·밀양시 등 7개 시군에 대해 신속히 교부할 계획이다.

이번 지원에서 제외된 11개 시군에 대해서도 행정안전부에 33억원 추가 지원을 건의해 용수 부족으로 어려움을 겪고 있는 해당 시군을 지원할 계획이다.

경남도 관계자는 “연일 이어지는 폭염과 가뭄으로 도민의 불편과 농·어가의 시름이 깊어지고 있다”며 “가용할 수 있는 모든 행정력과 예산을 긴급 투입해 도민의 건강과 안전을 지키는데 총력을 다하겠다”고 말했다.