[헤럴드경제=장윤우 기자] 신용카드 고객 가운데 23%는 예금이 충분한 상태에서도 카드 빚을 갚지 않고 있는 것으로 조사됐다.

고객들이 예금에서 받는 이자는 평균적으로 연 1만5000원에 불과했고 카드 빚에 무는 이자는 평균 25만원 수준으로 높았다. 예금 이자와 카드 빚 이자를 계산하면 해마다 23만원가량이 손해인 셈이다.

최근 국제학술지 PNAS 넥서스(PNAS Nexus) 제5권 제8호에 미국 프린스턴대와 시카고대, 스탠퍼드대 공동 연구팀은 이 같은 분석 결과를 발표했다. 연구팀은 호주 커먼웰스은행의 거래 기록 38개월 치와 고객 12만5328명을 대상으로 한 현장 실험을 함께 활용했다.

돈이 있어도 만기까지 갚지 않았다

연구팀은 고객들이 이자를 거의 주지 않는 예금을 들고 있으면서 이자율이 높은 카드 빚을 남겨두는 ‘동시 보유(co-holding)’ 행동에 주목했다.

연구팀은 고객 2307명의 거래 내역을 38개월간 추적했다. 중간값으로 보면 38개월 중 23개월이 동시 보유 상태였다.

예금이 빚보다 많아 통장 돈으로 카드 빚을 전액 갚고도 여유가 남는 고객은 3분의 1을 넘었다.

비상금을 묶어뒀거나 예전 빚이 남은 경우도, 계좌가 잠들어 있던 것도 아니었다. 실제로는 예금 잔액이 달마다 평균 23.4%, 카드 잔액이 16.9% 오르내렸다. 예금을 넣었다 뺐다 하면서 카드로 새 결제를 계속했다는 뜻이다.

연구팀은 고객이 몰라서 그러는 것인지 확인하기 위해 12만5328명을 세 집단으로 나눴다.

첫 번째 집단에는 아무것도 보내지 않았다. 두 번째 집단에는 “카드 빚을 갚을 수 있는 예금이 있다”며 “돈을 갚을 때마다 이자 부담이 줄어든다”고 은행 앱을 열 때 갚을 돈이 있다는 알림을 띄웠다.

세 번째 집단에는 “100달러를 갚으면 연 20달러의 이자를 아끼지만 예금에 두면 1달러밖에 못 받는다”는 계산까지 붙여서 알림을 보냈다.

실험 결과, 알림을 받은 집단은 평균 141만원, 알림을 받지 않은 집단은 139만원을 갚았다. 두 집단의 차이는 1.4%로 통계적으로 의미 있는 수준이 아니다.

대상자의 83%에게 알림이 노출됐고, 35%는 펼쳐서 내용을 읽었고, 5%는 이체 화면까지 들어갔다. 알림이 노출되자 갚는 횟수가 늘고 최소결제액을 넘겨 갚는 비율이 높아지긴 했지만 총액은 그대로였다.

돈이 있는지 몰라서 빚을 남긴 게 아니었다

연구팀은 고객들의 행동에 대한 이유를 알기 위해 설문조사도 진행했다.

예금으로 카드 빚을 갚으면 돈을 아낄 수 있다는 사실을 아느냐고 묻자 76%가 이미 알고 있었다고 답했다. 몰랐다는 응답은 7%에 그쳤다.

연구팀은 설문 결과가 고객의 부주의나 정보가 부족해 동시 보유한다는 기존 시각과 맞지 않는다고 평가했다. 고객들은 실제로 빚을 갚을 돈이 있다는 사실을 알면서도 일부러 갚지 않았다는 것이다. 연구팀은 다만 어느 쪽인지 이번 자료로는 가릴 수 없다고 선을 그었다.

연구팀은 손해를 감수하면서도 이 상태를 유지할 만한 이유가 따로 있다고 해석했다. 통장에 돈이 있어야 마음이 놓인다거나 저축과 빚을 머릿속에서 나눠서 관리한다고 봤다.

연구팀은 실험이 호주의 한 은행에서 한 달간 진행됐고 알림도 고객당 최대 두 번에 그친 가벼운 개입이었다고 한계를 밝혔다.

한편 연구팀은 동시 보유 고객이 그렇지 않은 고객보다 연체 상태일 확률이 두 배 가까이 높았다고 밝혔다.

참고논문

DOI : 10.1093/pnasnexus/pgag256

논문 정보 : Rafael M Batista, Ella Mao, Abigail B Sussman, Neale Mahoney, Jessica Min, Disclosing the costs of co-holding liquid assets and high-interest debt has limited impact on behavior, PNAS Nexus, Volume 5, Issue 8, August 2026, pgag256.