[헤럴드경제=정목희 기자] 일본제철의 미국 US스틸 인수 효과가 실적에 본격 반영되기 시작할 전망이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 5일 보도했다.

일본제철은 전날 2027년 3월기(2026년4월~2027년3월) 연결 순이익이 전년 대비 17배인 2900억엔(약2조6000억원)에 이를 것으로 전망했다. 이는 기존 예상보다 700억엔(약6300억원) 상향 조정한 수치다.

이 가운데 지난해 6월 인수를 완료한 US스틸의 기여액만 1800억엔(약1조6000억원)에 달할 것으로 회사는 내다봤다.

닛케이는 일본 내 철강 수요가 둔화하는 가운데 US스틸이 일본제철의 실적 개선을 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 전망했다.

일본제철이 같은 날 발표한 2026년4~6월 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 2조8211억엔(약25조4000억원)을 기록했다. 순이익은 752억엔(약6800억원)으로 흑자를 냈다.

전년 동기에는 US스틸 인수에 따라 적자를 기록했으나, 이번 분기에는 US스틸이 흑자에 기여했다고 닛케이는 해설했다.

일본제철은 작년 3분기(7∼9월)부터 US스틸의 실적을 연결 재무제표에 반영했으나, US스틸이 이익을 내기 시작한 것은 이번이 처음으로 전해졌다.

이는 일본제철에서 US스틸로 파견된 전문 인력들이 비용을 절감하는 데 기여했고 관세로 인해 저렴한 해외 제품이 미국 시장으로 들어오기 어려워지면서 미국 철강 시장이 호조를 보이고 있기 때문으로 풀이됐다.