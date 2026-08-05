매출 4.4조·영업이익 5660억원 AI DC 매출 1년 새 92.5% 증가 가입자 순증, 안정적 기반 다지기 “아시아 AI 인프라 허브로 도약”

SK텔레콤 올해 2분기 영업이익이 전년 대비 67%나 늘어났다. 지난해 사이버 침해 사고 여파에서 벗어나 통신 사업에서 기본기를 다지고, 새로운 역점 사업으로 추진 중인 인공지능 데이터센터(AI DC) 등에서 견조한 성장세를 이어간 결과다.

SK텔레콤은 올해 2분기(연결 기준) 매출 4조3591억원, 영업이익 5660억원, 당기순이익 4660억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 데이터센터 사업(DC) 성장으로 매출은 전년 동기 대비 0.5% 늘었고, 지난해 유심 해킹 사태 여파로 인한 일시적 지출 감소로 영업이익도 67.3% 성장했다.

별도 기준으로는 매출 3조1170억원, 영업이익 4277억원, 당기순이익 3106억원 등으로 집계됐다.

통신 사업은 고객 가치 확대, 수익성 개선 등으로 회복세를 나타냈다. AI 사업도 AI DC를 중심으로 시행 속도에 탄력이 붙으며 가파른 성장세를 보였다.

우선 SK텔레콤 AI 사업이 본격적인 궤도에 올랐다. 생성형 AI 활용이 전 산업 분야로 확대되고, 이에 따라 글로벌 빅테크를 중심으로 고성능 컴퓨팅 인프라 수요가 폭증한 데에 따른 것이다. 올해 2분기 AI DC 매출은 1362억원으로, 전년 동기 대비 92.5% 증가했다.

SK텔레콤은 AI 인프라를 적기 공급할 수 있도록 경주할 방침이다. 이를 위해 지난달 AI DC 사업 개발을 전담하는 ‘SK하이퍼’를 설립한 바 있다.

SK하이퍼는 부지, 전력 등 AI DC 구축을 위한 핵심 요소를 선제적으로 확보하고, 글로벌 고객 유치 등에서 나선다. 오는 2029년 5GW(기가와트) 규모의 AI DC를 단계적으로 오픈하는 게 일차적인 목표다. 이를 통해 AI DC 시장 주도권을 선점한다는 복안이다.

기본기인 통신 사업에서는 지난해 유심 해킹 사태 여파를 딛고, 휴대전화(핸드셋) 가입자 순증을 이어가고 있다.

앞으로도 새로운 고객층 발굴, 차별화된 캠페인 등을 통해 고객생애가치 중심의 질적 성장을 이어갈 방침이다. 고객생애가치란 고객이 특정 서비스를 사용하는 기간 창출되는 가치의 총량을 뜻하는 것으로, 기업·고객 관계를 보여주는 핵심 지표다.

이를 위해 지난 7월 5G·LTE 통합 요금제 출시 등 전반적인 요금 체계를 정비하는 한편, 고객 이용 경험, 서비스 접근성 개선 등 고객 가치 강화를 추진 중이다.

박종석 SKT CFO는 “올해 상반기에는 통신 사업의 안정적 수익을 기반으로 내실을 다지는 한편, AI DC 사업이 빠르게 확장할 수 있는 기틀을 마련했다”며 “대한민국이 아시아의 AI 인프라 허브로 도약하는 데 있어, SK텔레콤이 주도적 역할을 하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

고재우 기자